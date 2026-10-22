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Rian Alfianto
Kamis, 22 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Jamu Sultan Oman, Raja Charles Kutip Hadis Nabi Muhammad dalam Bahasa Arab

Raja Charles menjamu Sultan Oman dan delegasinya di Kastil Windsor. (Oman Observer) - Image

Raja Charles menjamu Sultan Oman dan delegasinya di Kastil Windsor. (Oman Observer)

JawaPos.com - Raja Charles III mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab saat menjamu Sultan Oman Haitham bin Tariq dalam jamuan kenegaraan di Kastil Windsor, Inggris. Momen tersebut menjadi perhatian publik setelah video sang raja melafalkan hadis itu beredar luas di media sosial.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat kutipan tersebut disampaikan Charles ketika memuji masyarakat Oman dan menyoroti hubungan panjang antara Inggris dan negara di kawasan Teluk itu.

Ia juga menekankan pentingnya peran Oman dalam menjembatani pihak-pihak yang berkonflik di tengah situasi global yang penuh ketegangan.

Sultan Haitham bin Tariq tengah menjalani kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Inggris. Kunjungan yang dimulai pada Selasa itu menjadi kunjungan kenegaraan pertama pemimpin Oman ke Inggris dalam 44 tahun terakhir.

Sultan Haitham disambut Raja Charles III dan Ratu Camilla sebelum menghadiri jamuan kenegaraan yang digelar di Kastil Windsor pada malam harinya.

Raja Charles Kutip Hadis tentang Masyarakat Oman

Dalam pidatonya, Charles mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW yang merujuk pada sikap masyarakat Oman. Ia menyampaikan hadis tersebut dalam bahasa Arab, yang kemudian menarik perhatian warganet setelah rekaman pidatonya tersebar di media sosial.

Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut dapat diterjemahkan sebagai, "Seandainya engkau datang kepada masyarakat Oman, mereka tidak akan mencaci makimu ataupun memukulmu."

Hadis itu menggambarkan penghargaan terhadap karakter masyarakat Oman. Pelafalan hadis dalam bahasa Arab oleh Raja Charles kemudian menjadi salah satu bagian yang paling banyak diperbincangkan dari jamuan kenegaraan tersebut.

Inggris dan Oman Punya Hubungan Panjang

Editor: Bintang Pradewo
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