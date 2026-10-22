Jamu Sultan Oman, Raja Charles Kutip Hadis Nabi Muhammad dalam Bahasa Arab

Raja Charles menjamu Sultan Oman dan delegasinya di Kastil Windsor. (Oman Observer)
JawaPos.com - Raja Charles III mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab saat menjamu Sultan Oman Haitham bin Tariq dalam jamuan kenegaraan di Kastil Windsor, Inggris. Momen tersebut menjadi perhatian publik setelah video sang raja melafalkan hadis itu beredar luas di media sosial.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat kutipan tersebut disampaikan Charles ketika memuji masyarakat Oman dan menyoroti hubungan panjang antara Inggris dan negara di kawasan Teluk itu.
Ia juga menekankan pentingnya peran Oman dalam menjembatani pihak-pihak yang berkonflik di tengah situasi global yang penuh ketegangan.
Sultan Haitham bin Tariq tengah menjalani kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Inggris. Kunjungan yang dimulai pada Selasa itu menjadi kunjungan kenegaraan pertama pemimpin Oman ke Inggris dalam 44 tahun terakhir.
Sultan Haitham disambut Raja Charles III dan Ratu Camilla sebelum menghadiri jamuan kenegaraan yang digelar di Kastil Windsor pada malam harinya.
Raja Charles Kutip Hadis tentang Masyarakat Oman
Dalam pidatonya, Charles mengutip perkataan Nabi Muhammad SAW yang merujuk pada sikap masyarakat Oman. Ia menyampaikan hadis tersebut dalam bahasa Arab, yang kemudian menarik perhatian warganet setelah rekaman pidatonya tersebar di media sosial.
Dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut dapat diterjemahkan sebagai, "Seandainya engkau datang kepada masyarakat Oman, mereka tidak akan mencaci makimu ataupun memukulmu."
Hadis itu menggambarkan penghargaan terhadap karakter masyarakat Oman. Pelafalan hadis dalam bahasa Arab oleh Raja Charles kemudian menjadi salah satu bagian yang paling banyak diperbincangkan dari jamuan kenegaraan tersebut.
Inggris dan Oman Punya Hubungan Panjang
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022