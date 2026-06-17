7 Keutamaan Bulan Muharram sebagai Bulan Suci yang Mengawali Kalender Hijriah Islam

JawaPos.com – Bulan Muharram menjadi bulan yang istimewa bagi umat Islam karena menandai awal tahun baru dalam kalender Hijriah.

Selain memiliki kedudukan sebagai salah satu bulan suci, Muharram juga menyimpan berbagai keutamaan yang berkaitan dengan sejarah para nabi, peningkatan ibadah, serta anjuran memperbanyak amal kebaikan.

Berikut 7 keutamaan bulan Muharram yang menjadi bagian penting dalam peringatan Tahun Baru Islam, seperti dilansir dari laman Islamic Society of North America pada Selasa (16/6).

1. Bulan Muharram Memiliki Banyak Peristiwa Penting dalam Sejarah Para Nabi

Bulan Muharram dikenal sebagai bulan yang memiliki hubungan dengan berbagai peristiwa penting yang dialami para nabi. Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa pada bulan ini terjadi berbagai pertolongan Allah SWT kepada para nabi, seperti keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir’aun dan penyelamatan Nabi Nuh dari banjir besar.

Berbagai peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi umat Islam mengenai kekuasaan Allah SWT serta pentingnya keteguhan dalam menjalankan kebenaran.

2. Muharram Termasuk Salah Satu Bulan yang Dimuliakan dalam Islam

Muharram merupakan salah satu dari empat bulan haram atau bulan yang dimuliakan dalam ajaran Islam. Keempat bulan tersebut adalah Muharram, Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Rajab yang memiliki kedudukan khusus berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Pada bulan-bulan tersebut, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan amal kebaikan serta menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan dan tindakan yang merugikan.