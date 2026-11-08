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Penulis: Antara
Minggu, 8 November 2026 | 15.58 WIB

Houthi Lancarkan 6 Serangan Balasan Ke Arab Saudi, Bandara Riyadh Jadi Sasaran

Warga Yaman memeriksa kerusakan setelah serangan udara, yang dilaporkan dilakukan oleh Arab Saudi, menargetkan distrik Asr yang dikuasai Houthi, Sanaa, Yaman, Sabtu (24/10). ANTARA/AFP/Mohammed Huwais/aa. - Image

Warga Yaman memeriksa kerusakan setelah serangan udara, yang dilaporkan dilakukan oleh Arab Saudi, menargetkan distrik Asr yang dikuasai Houthi, Sanaa, Yaman, Sabtu (24/10). ANTARA/AFP/Mohammed Huwais/aa.

JawaPos.com – Kelompok Houthi pada Sabtu (7/11) waktu setempat mengumumkan telah melancarkan enam operasi militer terhadap Arab Saudi. Serangan ini menyasar wilayah Arab Saudi maupun Yaman, termasuk serangan terhadap bandara internasional di Riyadh.

"Angkatan bersenjata Yaman melaksanakan enam operasi militer khusus dengan menggunakan sejumlah besar rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat nirawak (drone)," kata juru bicara angkatan bersenjata Houthi, Yahya Saree, melalui Telegram.

"Operasi pertama menargetkan Bandara Internasional King Khalid, tangki penyimpanan minyak, serta menara distilasi milik Aramco di Riyadh, ibu kota musuh Saudi," imbuh juru bicara tersebut dikutip dari Antara pada Minggu (8/11).

Dia mengatakan operasi kedua menargetkan fasilitas Saudi Aramco di Khurais, wilayah timur Arab Saudi, sedangkan operasi ketiga menyasar stasiun pompa di kawasan Dawadmi.

Houthi juga melancarkan operasi terhadap pasukan Arab Saudi di sebuah kamp Garda Nasional di Najran. Selain itu, Saree mengatakan dua operasi lainnya dilakukan di wilayah Yaman utara dengan menyasar pasukan pro-Arab Saudi yang dipimpin oleh para perwira militer Saudi.

Editor: Diar Candra
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