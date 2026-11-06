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Penulis: Antara
Sabtu, 7 November 2026 | 00.53 WIB

Houthi Luncurkan Rudal Balistik ke Madinah, 4 Negara Arab Mengecam

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)

JawaPos.com - Kelompok Houthi Yaman meluncurkan rudal balistik ke wilayah Madinah, Arab Saudi. Atas serangan itu, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Yordania mengecam upaya kelompok Houthi Yaman itu. Mereka menyatakan solidaritas penuh kepada Riyadh.

Dilansir dari Antara, Jumat (6/11) Koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat dan menghancurkan rudal tersebut. Koalisi juga menembak jatuh sebuah drone Houthi di Provinsi Timur Arab Saudi.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut upaya serangan itu sebagai provokasi terhadap umat Islam, ancaman bagi warga sipil, serta pelanggaran kedaulatan Arab Saudi dan hukum internasional.

Kementerian memastikan dukungan penuh bagi Arab Saudi atas semua tindakan sah yang diambil oleh kerajaan untuk melindungi kedaulatan, keamanan, integritas wilayah, dan kepentingannya.

Kuwait juga mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Arab Saudi serta hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Kementerian Luar Negeri Kuwait juga menegaskan kembali dukungan atas semua tindakan pencegahan yang dilakukan Arab Saudi untuk melindungi kedaulatan dan dan melindungi keselamatan warga negara dan penduduk.

Sementara itu, Bahrain menilai penargetan Madinah mengancam keselamatan warga sipil dan pengunjung Masjid Nabawi, sekaligus mencederai kesucian tempat-tempat suci umat Islam. Bahrain mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil langkah tegas untuk menghentikan serangan Houthi.

Editor: Kuswandi
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