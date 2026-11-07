Tiongkok Tuduh AS Ganggu Stabilitas Perdagangan lewat Sanksi terkait Kuba

Ilustrasi perang dagang antara Tiongkok dan AS. (Antara/Shutterstock)
JawaPos.com - Sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah perusahaan Tiongkok terkait hubungan mereka dengan Kuba dinilai merusak stabilitas hubungan perdagangan antara Beijing dan Washington, kata Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Sabtu.
“AS menjatuhkan sanksi sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan dalih keterlibatan pihak ketiga. Tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok.
Sebelumnya, Departemen Keuangan AS mengumumkan penambahan 47 entitas dan tujuh individu ke dalam daftar sanksi terkait Kuba.
Daftar tersebut mencakup entitas dari Kamboja, Panama, Tiongkok, dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, dua kapal tanker berbendera Kuba juga dimasukkan ke dalam daftar sanksi.
Kementerian Perdagangan Tiongkok tersebut menegaskan bahwa Beijing dengan tegas menentang tindakan tersebut.
“Dalam beberapa waktu terakhir, AS meningkatkan tekanan sanksi terhadap Tiongkok dengan memberlakukan serangkaian tindakan pembatasan diskriminatif,” bunyi pernyataan tersebut.
Kementerian Tiongkok menilai sanksi tersebut sebagai langkah yang sangat merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok, bertentangan dengan konsensus penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, serta merusak stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi Tiongkok-AS.
Baca Juga:Tarif Baru Trump Panaskan Perang Dagang Global, Isu Kerja Paksa Dinilai Jadi Senjata Manipulasi
Tiongkok mendesak AS untuk segera memperbaiki praktik yang dinilainya keliru tersebut. Beijing juga menyatakan tetap memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak dan kepentingan sahnya. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Mahasiswa Trisakti Geruduk Kantor Setneg Siang Ini, Tagih Janji Pemerintah soal Tritura
Prediksi Skor Lillestrom SK vs Viktoria Plzen di Liga Europa: Duel Berpotensi Berjalan Terbuka
Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Upaya Restorasi 325 Hektare Hutan di TNGHS untuk Jaga Habitat Macan Tutul Jawa
Prediksi Skor Lion City Sailors vs Adelaide United di ACL Two: Tuan Rumah Diunggulkan Menang Lagi
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022