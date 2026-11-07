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Penulis: Antara
Minggu, 8 November 2026 | 03.16 WIB

Tiongkok Tuduh AS Ganggu Stabilitas Perdagangan lewat Sanksi terkait Kuba

Ilustrasi perang dagang antara Tiongkok dan AS. (Antara/Shutterstock) - Image

Ilustrasi perang dagang antara Tiongkok dan AS. (Antara/Shutterstock)

 

JawaPos.com - Sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah perusahaan Tiongkok terkait hubungan mereka dengan Kuba dinilai merusak stabilitas hubungan perdagangan antara Beijing dan Washington, kata Kementerian Perdagangan Tiongkok pada Sabtu.

“AS menjatuhkan sanksi sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan dalih keterlibatan pihak ketiga. Tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok.

Sebelumnya, Departemen Keuangan AS mengumumkan penambahan 47 entitas dan tujuh individu ke dalam daftar sanksi terkait Kuba.

Daftar tersebut mencakup entitas dari Kamboja, Panama, Tiongkok, dan sejumlah negara lainnya. Selain itu, dua kapal tanker berbendera Kuba juga dimasukkan ke dalam daftar sanksi.

Kementerian Perdagangan Tiongkok tersebut menegaskan bahwa Beijing dengan tegas menentang tindakan tersebut.

“Dalam beberapa waktu terakhir, AS meningkatkan tekanan sanksi terhadap Tiongkok dengan memberlakukan serangkaian tindakan pembatasan diskriminatif,” bunyi pernyataan tersebut.

Kementerian Tiongkok menilai sanksi tersebut sebagai langkah yang sangat merugikan hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok, bertentangan dengan konsensus penting yang telah dicapai oleh para pemimpin kedua negara, serta merusak stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi Tiongkok-AS.

Tiongkok mendesak AS untuk segera memperbaiki praktik yang dinilainya keliru tersebut. Beijing juga menyatakan tetap memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi hak dan kepentingan sahnya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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