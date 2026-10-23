Iran Siapkan Taktik Baru jiKa Kembali Diserang AS

Seorang pria mengibarkan bendera Iran di samping ambulans Bulan Sabit Merah Iran yang hancur akibat serangan udara. (Al Jazeera)
JawaPos.com - Iran menyiapkan taktik baru jika negara Republik Islam itu kembali jadi sasaran serangan Amerika Serikat (AS).
Anggota parlemen Iran Feda Hossein Maleki mengatakan, Teheran terus memantau aktivitas militer AS di Timur Tengah, termasuk di sekitar Selat Hormuz.
“Kami memantau tindakan Amerika di kawasan dan sekitar Selat Hormuz,” kata Maleki kepada RIA Novosti.
Dia menyebut Iran telah menyampaikan peringatan kepada Washington terkait kemungkinan pecahnya kembali perang antara kedua negara.
“Jika mereka ingin memulai perang lagi, Iran akan menggunakan opsi baru,” ujarnya.
Menurut Maleki, opsi tersebut mencakup perubahan pola operasi dan pendekatan taktis militer Iran dalam menghadapi AS. Dia menyebut taktik baru itu berpotensi mengejutkan dunia internasional, termasuk para pakar militer.
Maleki juga menyinggung kemampuan rudal Iran yang sebelumnya disebut telah mengejutkan dunia. Namun, dia tidak merinci bentuk taktik baru yang disiapkan Teheran.
Sementara itu, NBC News pada Rabu melaporkan bahwa AS secara bertahap mengevakuasi personel militer dan diplomatiknya dari sejumlah wilayah di Timur Tengah. Laporan tersebut mengutip sejumlah sumber yang mengetahui perkembangan itu.
Langkah tersebut disebut menyerupai tindakan AS sebelum perang dengan Iran dimulai pada Februari. Namun, belum ada kepastian mengenai kaitan antara penarikan personel tersebut dan kemungkinan eskalasi konflik.
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