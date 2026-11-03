Terancam AS dan Israel, Iran Mulai Pertimbangkan Pembuatan Senjata Nuklir

JawaPos.com - Iran dilaporkan mulai mempertimbangkan perubahan doktrin nuklir yang selama ini melarang pengembangan senjata atom. Ancaman serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel, termasuk tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, mendorong sejumlah pejabat di Teheran menilai kembali kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengakui bahwa kemungkinan perubahan doktrin nuklir kini menjadi persoalan nyata. Menurutnya, ancaman yang terus meningkat dari AS dan Israel telah mengubah pertimbangan keamanan Iran.

"Pihak lain telah membunuh orang yang mengeluarkan fatwa yang melarang produksi dan penggunaan senjata nuklir," kata Baghaei pada Senin (2/11).

Pernyataan itu merujuk pada fatwa Ali Khamenei yang diterbitkan pada 2003. Selama lebih dari dua dekade, fatwa tersebut menjadi landasan sikap resmi Iran yang menolak produksi maupun penggunaan senjata nuklir. Namun, setelah serangan AS dan Israel terhadap sejumlah kota di Iran serta tewasnya sejumlah pemimpin negara itu pada Februari, kebijakan tersebut mulai dipertanyakan.

Baghaei menegaskan program nuklir Iran selama ini tetap ditujukan untuk kepentingan damai. Ia mengatakan Teheran masih menjadi anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menganggap dirinya terikat dengan kewajiban dalam perjanjian tersebut. Iran dan AS sama-sama menandatangani NPT pada 1968. Sementara itu, Israel hingga kini tidak pernah bergabung dengan perjanjian internasional tersebut.

Meski demikian, pernyataan Baghaei memperlihatkan bahwa ancaman militer dari kedua negara telah membuka kembali perdebatan mengenai kemungkinan Iran memiliki senjata nuklir.

Ancaman Serangan AS-Israel Ubah Perdebatan Nuklir Iran

Diketahui, selama kepemimpinan Ali Khamenei, Iran berpegang pada prinsip bahwa energi nuklir boleh dikembangkan untuk kepentingan sipil, tetapi tidak untuk membuat senjata pemusnah massal.

Khamenei pernah merangkan kebijakan tersebut melalui pernyataan energi nuklir untuk semua, dan senjata nuklir untuk tidak seorang pun. Ia juga pernah menyebut bom atom sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.