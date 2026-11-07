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Penulis: Rian Alfianto
Sabtu, 7 November 2026 | 19.27 WIB

Pemimpin Sekte Puasa di Kenya Divonis 200 Tahun Penjara, Sebabkan 190 Anak Tewas

Paul Mackenzie, pemimpin sekte keagamaan yang memerintahkan para pengikutnya, termasuk anak-anak, untuk berpuasa hingga meninggal dunia. (Al Jazeera) - Image

Paul Mackenzie, pemimpin sekte keagamaan yang memerintahkan para pengikutnya, termasuk anak-anak, untuk berpuasa hingga meninggal dunia. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Pengadilan Kenya menjatuhkan hukuman 200 tahun penjara kepada Paul Mackenzie, pemimpin sekte keagamaan yang memerintahkan para pengikutnya, termasuk anak-anak, untuk berpuasa hingga meninggal dunia.

Sebanyak 190 anak menjadi korban dalam kasus pembunuhan massal yang menggemparkan dunia tersebut.

Putusan terhadap Paul Mackenzie dibacakan Hakim Diana Kavedza pada Jumat (6/11) waktu setempat. 

Mengutip Reuters, hukuman itu terdiri atas 100 tahun penjara untuk tindak pidana pembunuhan melalui kelaparan (murder by starvation) dan 100 tahun untuk pembunuhan secara langsung (direct homicide).

Mackenzie merupakan pemimpin sebuah kelompok keagamaan Kristen apokaliptik yang beroperasi di kawasan Hutan Shakahola, dekat Kota Malindi, wilayah pesisir timur Kenya.

Dia diduga meyakinkan para pengikutnya bahwa kematian akibat kelaparan akan membawa mereka ke surga sebelum kiamat tiba.

Dalam menjalankan aksinya, Mackenzie tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga melibatkan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah tersebut.

Sejumlah pengikutnya bahkan mengancam dan menganiaya korban agar tetap menjalankan ritual puasa sampai meninggal dunia.

Kasus ini menjadi salah satu pembunuhan massal terkait sekte keagamaan paling mematikan dalam sejarah modern.

Dalam pembacaan putusan, Hakim Kavedza menggambarkan bagaimana anak-anak menjadi korban kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi di dalam kelompok tersebut.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Reuters
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