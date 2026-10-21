Bupati Pati Nonaktif Sudewo Dihukum 8,5 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 3,5 Miliar

Bupati Pati nonaktif Sudewo (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai mengikuti sidang tuntutan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta dugaan pemerasan dalam seleksi perangkat desa Kabupaten Pati di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/9/2026)
JawaPos.com - Bupati Pati nonaktif Sudewo divonis 8 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (21/10).
Selain pidana badan, majelis hakim menjatuhkan denda sebesar Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan penjara.
Mengutip Radar Pati (Jawa Pos Grup), majelis hakim yang diketuai Edwin Pudyono menyatakan, Sudewo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama, kedua, dan ketiga yang diajukan jaksa penuntut umum.
Selain hukuman penjara dan denda, Sudewo juga dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.5111.500.000. Pembayaran uang pengganti itu harus dibayarkan setelah putusan satu bulan berkekuatan hukum tetap.
Apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Sudewo tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
"Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana penjara selama dua tahun," tegasnya.
Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim turut mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa.
Salah satu hal yang memberatkan adalah perbuatan Sudewo dinilai bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatannya juga dianggap mencederai tanggung jawab dan kredibilitas pejabat publik.
"Hal yang memberatkan, perbuatan Sudewo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatannya juga dinilai mencederai tanggung jawab dan kredibilitas pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta tata kelola pemerintahan yang baik," ucap Hakim Edwin.
Sementara keadaan yang meringankan, Sudewo belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
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