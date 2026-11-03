Trump Bantah Akan Serang, Militer AS Diam-diam Malah Bombardir Wilayah Iran Selatan

Ilustrasi perang AS-Iran. (SpecialEurasia)
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat membantah akan kembali menyerang Iran, namun di lain pihak militernya diam-diam ternyata bombardir Pulau Qeshm di wilayah Iran Selatan. Ihwal hal ini dilaporkan The Wall Street Journal, Selasa (2/11), mengutip sejumlah pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.
Dilansir dari Antara, pada Selasa (3/11) dini hari waktu setempat, stasiun televisi Press TV Iran melaporkan terdengar sejumlah ledakan di Pulau Qeshm. Namun, tidak ada informasi lebih lanjut yang disampaikan.
AS telah melancarkan serangan dalam skala terbatas terhadap Iran selama beberapa pekan terakhir. Namun, para pejabat AS belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.
Sementara pada Senin (2/11), Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dirinya tidak terburu-buru untuk memutuskan apakah akan kembali melancarkan aksi militer terhadap Iran.
Gedung Putih menyatakan bahwa Trump telah membantah laporan media yang menyebut dirinya tengah mempertimbangkan operasi militer berskala besar terhadap Republik Islam Iran setelah pemilihan paruh waktu AS yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November.
Untuk diketahui, pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, yang kemudian dibalas oleh Teheran.
Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan. Namun, tak lama setelah itu, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan.
Hingga saat ini, konflik antara kedua pihak masih belum menemukan penyelesaian.
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