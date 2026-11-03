Iran Telah Respons Tegas AS, Siap Diplomasi atau Konfrontasi Militer

JawaPos.com - Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf mengatakan, pihaknya telah menyampaikan respons tegas dan rasional kepada Amerika Serikat. Kini, Qalibaf mendesak AS harus memutuskan apakah akan mencegah perang pecah kembali, karena Iran tetap siap menempuh jalur diplomasi maupun menghadapi konfrontasi militer.

"Iran telah menyampaikan respons yang tegas dan rasional kepada pihak Amerika dan kini bola berada di tangan Amerika untuk mencegah perang," kata Qalibaf, dilansir dari Antara, Selasa (3/11).

Dia menegaskan angkatan bersenjata Iran tetap berada dalam tingkat kesiapsiagaan pertahanan tertinggi.

"Jika AS kembali melakukan kesalahan strategis, maka mereka harus tahu bahwa kali ini mereka akan menghadapi medan pertempuran baru dan akan semakin kesulitan mencari jalan keluar," tambahnya.​​​​​​​​​​​​​​

Qalibaf juga menuduh AS menjalankan kebijakan jangka panjang untuk mendominasi Iran. Menurut dia, AS sebelumnya mengandalkan pemerintahan yang patuh terhadap kepentingannya, tetapi kini menggunakan perang militer, ekonomi, dan psikologis.

Dia menegaskan Iran tidak akan menyerah pada ancaman militer dan memperingatkan bahwa setiap kesalahan perhitungan AS akan memicu respons yang tidak dapat diprediksi. Respons militer Iran terhadap setiap serangan baru tidak akan dibatasi oleh batas-batas geografis, tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Qalibaf di tengah berlangsungnya kontak diplomatik tidak langsung antara Iran dan AS, setelah serangan gabungan yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari.

Sementara itu, Senin (2/11), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan Iran masih bertukar pesan dengan AS melalui para mediator.