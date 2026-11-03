Iran Berpotensi Serang Pangkalan AS di Eropa Jika Kembali Diserang

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Anggota parlemen Iran Manouchehr MottakiIran mengatakan, Teheran berpotensi menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Eropa, jika kembali diserang.

Pernyataan tersebut senada dengan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei pada Sabtu (31/10), yang menginstruksikan militer untuk secara aktif merespons ancaman dari mana pun ancaman tersebut berasal. Instruksi itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah perwira tinggi militer.

"Di luar kawasan berarti 'di tempat-tempat yang digunakan untuk menyerang kami'. Saat ini, wilayah geografis yang masuk dalam definisi tersebut, dan terdapat bukti mengenai hal ini, adalah Eropa," kata Mottaki seperti dikutip kantor berita ISNA, dilansir dari Antara, Selasa (2/11).

"Dengan demikian, dalam konteks tidak adanya batasan geografis, ya, ini berarti rudal kami dapat menjangkau Eropa," imbuh Mottaki.

Sebelumnya pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, yang kemudian dibalas oleh Teheran.

Meskipun intensitas konflik sempat mereda, konflik tersebut belum terselesaikan dan masih terdapat risiko kembali pecahnya permusuhan.