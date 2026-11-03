Trump Bantah Akan Serang Iran usai Pemilu Paruh Waktu

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah akan kembali menyerang Iran setelah pemilihan umum paruh waktu Kongres AS yang berlangsung pekan ini. Trum mengatakan 'tidak' saat menjawab pertanyaan wartawan, ketika ditanya apakah AS akan kembali menyerang Iran setelah pemilu pada Selasa (2/11).

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengatakan kepada Axios bahwa AS "tidak terburu-buru" untuk kembali terlibat dalam permusuhan dengan Teheran. Dia menambahkan tekanan ekonomi telah menguras sumber daya Iran.

Sementara itu, sejumlah media AS melaporkan bahwa Trump telah mempertimbangkan kemungkinan melancarkan operasi militer berskala besar tidak lama setelah pemilu paruh waktu tersebut.

Untuk diketahui, AS akan menggelar pemilihan umum paruh waktu pada 3 November 2026 untuk memilih 35 anggota Senat dan seluruh 435 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta menggelar pemilihan anggota legislatif dan gubernur di sejumlah negara bagian.

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Pada 28 Februari 2026, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran.