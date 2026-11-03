Hacker Serang Sistem Pendingin Supermarket di Eropa, Ribuan Euro Makanan Rusak

Sebuah tanda mengatakan "Semua freezer kami rusak karena serangan siber" di sebuah toko ICA di Swedia. (Reuters via SkyNews)
JawaPos.com - Serangan siber terhadap sistem pendingin di supermarket meluas ke sejumlah negara di Benua Eropa.
Peretas diduga mengambil alih pengaturan suhu lemari pendingin dan freezer hingga mencapai 50 derajat Celsius, dan mengakibatkan produk makanan beku dan segar rusak serta memaksa sejumlah jaringan ritel menarik barang dari peredaran.
Serangan siber tersebut dilaporkan terjadi di Irlandia, Swedia, Belgia, Luksemburg, Belanda, hingga Estonia.
Dampaknya tidak hanya mengganggu operasional supermarket, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial karena stok makanan yang tidak lagi layak jual harus dimusnahkan.
Di Irlandia, SuperValu, jaringan supermarket terbesar ketiga di negara itu, mengonfirmasi sistem pendingin dengan model tertentu di 13 dari total 223 gerainya terdampak insiden siber.
Perusahaan kemudian menarik seluruh produk dingin dan beku dari rak penjualan untuk menghindari risiko terhadap konsumen.
Sementara itu, di Swedia, Pusat Keamanan Siber Nasional menyatakan tengah menangani sejumlah insiden yang menyerang jaringan supermarket ICA dan Co-op.
Serangan tersebut mengakibatkan suhu freezer meningkat tajam hanya dalam waktu semalam.
Dampak serupa juga dilaporkan di Belgia dan Luksemburg. Kantor berita Belga melaporkan puluhan gerai Ahold Delhaize mengalami gangguan pada lemari pendingin dan freezer.
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Melansir SkyNews, Carrefour mengungkapkan 15 dari sekitar 700 gerainya di Belgia mengalami masalah.
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