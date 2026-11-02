Iran Tetap Bersiaga untuk Perang Apa pun Hasil Pemilu Israel dan AS

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Iran tetap bersiaga untuk perang apapun hasil Pemilu Israel dan Pemilu Sela di Amerika Serikat. Negeri para mullah ini beranggapan, apa pun hasil pemilu di kedua negara yang sangat memusuhi mereka itu, akan tetap mengharuskan militer Iran bersiaga untuk bertempur.

Dilansir dari Antara, Senin (2/11), Israel telah menggelar pemilu pada 27 Oktober, yang membuat mayoritas 120 kursi Knesset (parlemen Israel) tak lagi dikuasai koalisi pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Koalisi ini sebelumnya menguasai 61 kursi Knesset tapi kini berkurang menjadi 53 kursi.

Israel pun kembali dihadapkan kepada krisis, karena blok oposisi hanya menguasai 48 kursi, sehingga tak bisa membentuk pemerintahan, kecuali bersekutu dengan partai-partai Arab yang menguasai 19 kursi.

Sayang, arus utama politik Israel enggan melibatkan partai-partai Arab memerintah di negara itu.

Oleh karena itu, ada kemungkinan Netanyahu tetap berkuasa, dengan menarik elemen kanan di blok oposisi pimpinan Gadi Einsekot. Jika itu terjadi, maka Israel hampir pasti menyerang lagi Iran, karena Netanyahu sangat bernafsu menghancurkan Iran.

Kalaupun Einsekot akhirnya menggandeng partai-partai Arab guna mengakhiri Netanyahu dan memerintah Israel, retorika perang melawan Iran tak akan padam, terlebih Einsekot mesti mengakomodasi elemen kanan dalam bloknya, yakni Partai Yisrael Beiteinu pimpinan Avigdor Lieberman.

Skenario lain adalah Israel tengah menunggu konfigurasi politik baru di AS setelah Pemilu Sela pada 4 November.