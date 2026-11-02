Perayaan Halloween di Amerika Berubah Mencekam, Penembakan Massal Tewaskan 6 Orang

JawaPos.com - Perayaan Halloween di Amerika Serikat yang biasanya diwarnai pesta kostum dan keramaian di kawasan hiburan berubah menjadi suasana mencekam. Serangkaian penembakan massal selama akhir pekan Halloween menewaskan sedikitnya enam orang dan melukai puluhan lainnya di sejumlah kota pada Sabtu (31/1) dan Minggu (1/11) waktu setempat.

Insiden paling mematikan terjadi di kawasan Deep Ellum, Dallas, Texas. Sedikitnya empat orang tewas dan 15 lainnya mengalami luka-luka setelah beberapa penembakan terjadi di kawasan yang dikenal sebagai pusat musik, restoran, dan hiburan malam tersebut.

Kepala Kepolisian Dallas Daniel Comeaux mengatakan, penyidik masih berusaha memastikan apakah tiga insiden penembakan yang terjadi pada Sabtu malam waktu setempat saling berkaitan. Ketiganya berlangsung dalam rentang sekitar satu jam 15 menit.

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Hingga kini, motif penembakan tersebut belum diketahui. Polisi telah melakukan sejumlah penangkapan, tetapi Comeaux belum mengungkapkan jumlah tersangka maupun dakwaan yang dikenakan.

"Ini adalah adegan yang sangat besar. Ini tersebar," kata Comeaux, menggambarkan luasnya lokasi kejadian.

Dilansir AP via PBS, kepolisian sebenarnya telah meningkatkan jumlah personel yang berjaga di kawasan Deep Ellum menjelang akhir pekan Halloween. Meski demikian, rangkaian penembakan tetap terjadi. Tidak ada petugas kepolisian yang dilaporkan terluka.

Masih dalam suasana yang sama, kekerasan bersenjata juga terjadi di Birmingham, Alabama. Satu orang tewas dan delapan lainnya terluka dalam dua insiden penembakan di sekitar Stadion Legion Field malam sebelumnya.

Wali Kota Birmingham Randall Woodfin menyampaikan jumlah korban tersebut dalam konferensi pers pada Minggu. Petugas pemadam kebakaran mengatakan, dua korban masih berada dalam kondisi kritis.

Penembakan terjadi setelah pertandingan tahunan Magic City Classic yang mempertemukan dua rival sepak bola perguruan tinggi, Alabama State dan Alabama A&M.