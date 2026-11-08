Usai Penembakan Tewaskan 6 Orang, Polandia Tetapkan Dua Hari Berkabung Nasional

JawaPos.com – Pemerintah Polandia akan menetapkan hari berkabung nasional pada 8 dan 9 November untuk mengenang para korban penembakan di Kota Krakow yang menewaskan enam orang.

Keputusan tersebut diumumkan kantor kepresidenan Polandia pada Sabtu (7/11). Presiden Republik Polandia Karol Nawrocki telah memulai prosedur resmi untuk menetapkan masa berkabung nasional menyusul peristiwa tragis tersebut.

"Menindaklanjuti peristiwa tragis di Krakow, Presiden Republik Polandia Karol Nawrocki telah memulai prosedur resmi untuk menetapkan hari berkabung nasional yang akan berlangsung pada 8 dan 9 November," demikian pernyataan kantor kepresidenan Polandia.

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Sebelumnya, pada Sabtu malam, seorang pria tak dikenal melepaskan tembakan dari kendaraan yang sedang melaju di pusat Kota Krakow. Insiden tersebut menewaskan enam orang dan melukai lebih dari 10 orang, termasuk sejumlah anggota kepolisian.

Tersangka telah ditangkap. Dia mengalami luka-luka dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit.