Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Minggu, 8 November 2026 | 16.43 WIB

Usai Penembakan Tewaskan 6 Orang, Polandia Tetapkan Dua Hari Berkabung Nasional

Petugas mengevakuasi korban penembakan massal di Krakow, Polandia. (AP) - Image

Petugas mengevakuasi korban penembakan massal di Krakow, Polandia. (AP)

JawaPos.com – Pemerintah Polandia akan menetapkan hari berkabung nasional pada 8 dan 9 November untuk mengenang para korban penembakan di Kota Krakow yang menewaskan enam orang.

Keputusan tersebut diumumkan kantor kepresidenan Polandia pada Sabtu (7/11). Presiden Republik Polandia Karol Nawrocki telah memulai prosedur resmi untuk menetapkan masa berkabung nasional menyusul peristiwa tragis tersebut.

"Menindaklanjuti peristiwa tragis di Krakow, Presiden Republik Polandia Karol Nawrocki telah memulai prosedur resmi untuk menetapkan hari berkabung nasional yang akan berlangsung pada 8 dan 9 November," demikian pernyataan kantor kepresidenan Polandia.

Sebelumnya, pada Sabtu malam, seorang pria tak dikenal melepaskan tembakan dari kendaraan yang sedang melaju di pusat Kota Krakow. Insiden tersebut menewaskan enam orang dan melukai lebih dari 10 orang, termasuk sejumlah anggota kepolisian.

Tersangka telah ditangkap. Dia mengalami luka-luka dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Krakow juga telah menetapkan masa berkabung hingga 11 November.

Editor: Edy Pramana
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Penembakan Brutal di Polandia Tewaskan 6 Orang, Pelaku Diduga Terpapar Ideologi Ekstrem Kanan - Image
Internasional

Penembakan Brutal di Polandia Tewaskan 6 Orang, Pelaku Diduga Terpapar Ideologi Ekstrem Kanan

Minggu, 8 November 2026 | 15.11 WIB

PM Polandia Ungkap Polisi Temukan 3 Jasad di Rumah Pelaku Penembakan di Krakow - Image
Internasional

PM Polandia Ungkap Polisi Temukan 3 Jasad di Rumah Pelaku Penembakan di Krakow

Minggu, 8 November 2026 | 16.33 WIB

Perayaan Halloween di Amerika Berubah Mencekam, Penembakan Massal Tewaskan 6 Orang - Image
Internasional

Perayaan Halloween di Amerika Berubah Mencekam, Penembakan Massal Tewaskan 6 Orang

Senin, 2 November 2026 | 21.55 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Prediksi Skor Madura United vs Arema FC: Pertarungan Seru Ze Gomes dan Andre Caldas

6

Prediksi Skor PSIM vs Dewa United di BRI Super League: Laskar Mataram Berpeluang Beri Kejutan!

7

Prediksi Skor Toulouse vs Strasbourg: Les Violets Berusaha Akhiri Paceklik Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor PSIM Yogyakarta vs Dewa United: Banten Warriors Curi Kemenangan di Sultan Agung

10

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore