Darah di Mana-mana, Penembakan di Luar Pub Brisbane, 4 Orang Terluka, Perempuan 19 Tahun Kritis

JawaPos.com - Empat orang mengalami luka tembak dalam insiden yang diduga sebagai serangan terencana menggunakan kendaraan di luar sebuah pub di Loganholme, Queensland, Australia, Sabtu malam (24/10).

Seorang perempuan berusia 19 tahun berada dalam kondisi kritis, sementara tiga korban laki-laki lainnya juga mengalami luka serius. Polisi menggelar perburuan terhadap para pelaku yang masih buron.

Penembakan terjadi di Fitzy’s Loganholme, sebuah pub sekaligus tempat penyelenggaraan acara di selatan Brisbane, sekitar pukul 20.15 waktu setempat. Petugas kepolisian mendatangi lokasi setelah menerima laporan mengenai sejumlah tembakan yang dilepaskan dari sebuah kendaraan di luar tempat berizin tersebut. Insiden berlangsung ketika sebuah acara pertandingan tinju tengah digelar di lokasi itu.

Dilansir dari News.com.au, Minggu (25/10/2026), keempat korban termasuk seorang perempuan muda asal Jimboomba serta tiga laki-laki berusia 38 tahun dari Browns Plains, 37 tahun dari Salisbury, dan 27 tahun dari Cornubia. Terdapat perbedaan informasi mengenai usia korban perempuan tersebut. Kepolisian menyebutnya berusia 19 tahun, sedangkan pihak rumah sakit melaporkan usianya 18 tahun.

Seluruh korban dilaporkan mengalami luka yang mengancam jiwa ketika dibawa ke rumah sakit. Dua orang dirawat di Princess Alexandra Hospital, sementara dua lainnya dibawa ke Royal Brisbane Hospital. Pada Minggu pagi, perempuan tersebut masih berada dalam kondisi kritis. Adapun laki-laki berusia 37 dan 27 tahun dilaporkan stabil, sedangkan korban berusia 38 tahun berada dalam kondisi serius tetapi stabil.

Menurut laporan The Courier-Mail yang dikutip sejumlah media Australia, seorang korban terkena tembakan di kepala, dua lainnya di bagian perut, dan seorang lagi di lengan. Darah serta bekas lubang peluru terlihat pada dinding bangunan setelah kejadian. Kepolisian belum mengumumkan identitas para korban secara lengkap maupun motif pasti di balik penembakan tersebut.

Penyelidikan turut mengarah pada kendaraan yang diduga digunakan dalam serangan. Sebuah kendaraan yang dikaitkan dengan insiden itu kemudian ditemukan terbakar di Waterford West, sekitar 12 kilometer dari lokasi penembakan. Sementara itu, satu kendaraan lain yang dicurigai berkaitan dengan kejadian tersebut masih dicari. Hingga laporan ini disusun, para terduga pelaku belum ditangkap.

Kejadian tersebut menimbulkan kepanikan karena lokasi sedang menjadi tempat berlangsungnya Logan City Titles Fight Night, acara tinju yang menghadirkan pertandingan amatir dan profesional di bawah penyelenggaraan Logan City Titles. Acara itu disebut melibatkan petinju laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Sejumlah keluarga, termasuk yang membawa anak-anak, dilaporkan berada di lokasi saat tembakan terdengar.

Seorang perempuan yang mengaku saudaranya berada di tempat kejadian menggambarkan situasi setelah penembakan melalui media sosial. “Saudara laki-laki saya ada di sana dan harus bersembunyi di sebuah ruangan. Katanya, situasinya benar-benar kacau. Darah ada di mana-mana,” tulisnya.