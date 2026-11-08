PM Polandia Ungkap Polisi Temukan 3 Jasad di Rumah Pelaku Penembakan di Krakow

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk. (Beata Zawrzel/AP)
JawaPos.com – Kepolisian Polandia menemukan tiga jasad di rumah pelaku penembakan di Kota Krakow. Temuan itu diungkapkan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk saat membuka rapat darurat pada Minggu (8/11).
Tiga orang yang ditemukan meninggal dunia terdiri atas dua perempuan dan seorang laki-laki. Tusk mengatakan terdapat indikasi kuat bahwa ketiganya merupakan kerabat dekat pelaku penembakan.
Informasi mengenai adanya jasad di rumah pelaku diperoleh kepolisian melalui rekaman pesawat nirawak atau drone.
"Kepala kepolisian dan menteri baru saja memberi tahu saya bahwa terdapat sejumlah orang meninggal dunia di rumah pelaku serangan," kata Tusk.
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Ia menambahkan, temuan tersebut terlihat dalam rekaman yang diambil menggunakan drone.
Sebelumnya, pada Sabtu malam, seorang pria tak dikenal melepaskan tembakan dari kendaraan yang sedang melaju di pusat Kota Krakow.
Kepolisian Polandia kemudian mengonfirmasi enam orang tewas dan lebih dari 10 lainnya terluka, termasuk sejumlah anggota kepolisian.
Pelaku penembakan telah ditangkap. Ia mengalami luka-luka dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit.
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