Pemimpin Tertinggi Iran Perintahkan Militer Siaga Penuh, AS dan Israel Jadi Target!

Para demonstran mengibarkan bendera saat seseorang mengangkat potret Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei saat pertemuan pro-pemerintah di Teheran, Iran, Selasa, 27 Oktober 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)
JawaPos.com - Iran meningkatkan ancaman militernya terhadap Amerika Serikat (AS) dan Israel. Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memerintahkan angkatan bersenjata negaranya untuk segera merespons setiap ancaman musuh tanpa batasan geografis. Dia juga meminta militer memperbarui daftar target agar aset fisik maupun nonfisik AS dan Israel masuk dalam jangkauan serangan Iran.
Instruksi tersebut disampaikan melalui pernyataan yang dipublikasikan di akun Telegram resmi Mojtaba Khamenei pada Sabtu (31/10). Dia menegaskan, Iran akan menentukan sendiri waktu dan persyaratan untuk mengakhiri setiap serangan militer maupun aksi yang disebutnya sebagai serangan teroris oleh musuh.
Perintah tersebut muncul di tengah meningkatnya ancaman serangan baru dari Washington dan Tel Aviv. Iran memperingatkan bahwa aksi militer AS berikutnya justru dapat memperluas konflik ke wilayah yang lebih luas di Timur Tengah.
Juru Bicara Angkatan Darat Iran Mohammad Akraminia menyampaikan peringatan itu melalui unggahan di platform X.
"Jika Presiden AS sekali lagi melakukan petualangan regional lebih lanjut di bawah tekanan, dan dalam upaya menyenangkan kaum Zionis, kobaran api perang tidak diragukan lagi akan melanda wilayah geografis yang jauh lebih luas," kata Akraminia.
Dia tidak merinci wilayah mana saja yang berpotensi terdampak jika serangan baru benar-benar terjadi.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga mengeluarkan peringatan serupa. Dia menegaskan bahwa militer Iran siap menghadapi siapa pun yang berupaya menyerang negaranya.
"Angkatan Bersenjata Iran yang kuat akan memberikan perlawanan terhadap siapa pun yang berani membahayakan rakyat kami," ujar Araghchi pada Sabtu.
Ancaman tersebut memperlihatkan sikap Teheran yang tidak ingin membatasi pilihan respons militernya. Apalagi, instruksi Mojtaba Khamenei secara khusus meminta pembaruan daftar sasaran yang mencakup berbagai aset AS dan Israel, baik fisik maupun nonfisik.
Meski demikian, jalur diplomasi untuk mencegah perang kembali pecah masih berlangsung. Delegasi Qatar tiba di Teheran pada Jumat (30/10) untuk melakukan pembicaraan dengan sejumlah pejabat senior Iran.
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Jawa Pos
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