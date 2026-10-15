Kongres AS Didesak Hentikan Dukungan ke Israel

Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, pada Jumat, 9 Oktober 2026. (AP)

JawaPos.com - Organisasi-organisasi hak asasi manusia (HAM) di Amerika Serikat mendesak para anggota Kongres AS untuk segera turun tangan dan menekan pemerintah negeri adidaya itu, agar menghentikan dukungan AS kepada Israel.

Dilansir dari Antara, Kamis (15/10), desakan itu muncul menyusul beredarnya rekaman yang memperlihatkan seorang perempuan Palestina terbakar di dalam rumahnya di Kota Gaza, sementara putrinya yang masih kecil terjebak di tengah kobaran api.

Video tersebut, yang beredar luas di Amerika Serikat, menunjukkan kondisi pascaserangan Israel terhadap sebuah apartemen di Kota Gaza.

Serangan itu menewaskan sedikitnya seorang perempuan Palestina, sementara warga setempat berupaya menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam hunian tersebut.

Organisasi HAM itu menyatakan bahwa rekaman tersebut mencerminkan besarnya penderitaan kemanusiaan yang dialami warga sipil Palestina. Mereka juga mempertanyakan kelanjutan dukungan AS kepada Israel di tengah pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak.