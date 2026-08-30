Mojtaba Khamenei Serukan Dunia Islam Bersatu Lawan AS-Israel

JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyerukan para pemimpin negara Islam untuk bersatu melawan "musuh sejati" bersama, sembari menuding Amerika Serikat dan Israel sebagai "musuh bebuyutan" persatuan Islam.

"Rekomendasi berulang dan empati saya kepada para pemimpin negara Islam, khususnya di Asia Barat dan kawasan Teluk, adalah supaya mereka dapat melihat musuh sejati, memahami rencana musuh itu, dan melawannya," kata Khamenei dalam pesan yang disampaikan dalam rangka "Pekan Persatuan Islam" kata Mojtaba, dilansir dari Antara pada Minggu (30/8).

Sebagaimana disiarkan televisi nasional IRIB, Khamenei menyebut persatuan umat Islam amat penting demi mencapai peradaban Islam yang tercinta dan mendominasi.

"AS dan Israel adalah musuh sejati dari persatuan dan persahabatan ini," kata Khamenei, seraya menegaskan bahwa AS dan Israel tak hanya musuh Iran, tetapi juga musuh seluruh dunia Islam.

Ketegangan di Timur Tengah mengalami eskalasi menyusul serangan gabungan AS-Israel ke Iran pada akhir Februari yang memicu serangan balasan Iran ke sejumlah negara tetangga di kawasan dengan aset militer AS.

Iran dan AS kemudian menyepakati gencatan senjata pada April, yang disusul dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Juni untuk mengakhiri konflik militer dan mencapai perdamaian langgeng.

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