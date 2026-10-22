Donald Trump Bantah Terlibat dalam Pembatasan Starlink di Ukraina, Kendali Elon Musk Dipertanyakan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah terlibat dalam pembatasan kecepatan Starlink di Ukraina, layanan satelit milik SpaceX yang menopang komunikasi dan operasi militer negara itu. Persoalan ini menyoroti besarnya pengaruh perusahaan teknologi swasta terhadap pertahanan negara yang bergantung pada infrastrukturnya, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang kendali Elon Musk atas teknologi strategis di tengah perang Rusia-Ukraina.

Dilansir dari CNBC, Kamis (22/10/2026), Trump menyampaikan bantahan saat meninggalkan Gedung Putih menuju kampanye di South Carolina. Ketika ditanya apakah Musk, pendiri sekaligus CEO SpaceX, memerintahkan pembatasan tersebut, Trump menjawab, "Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi saya tidak terlibat." Pernyataan itu muncul setelah laporan The Wall Street Journal mengaitkan Musk dengan keputusan pembatasan layanan satelit tersebut.

Mengutip pejabat Amerika Serikat dan sejumlah pihak yang mengetahui persoalan itu, The Wall Street Journal pada Selasa (20/10) melaporkan Musk memerintahkan pembatasan kecepatan dan membicarakannya dengan Trump. Salah satu sumber menyebut pembicaraan dengan Trump dan sejumlah pejabat senior pemerintahan berlangsung sebelum pembatasan diberlakukan. Laporan itu juga menyebut keduanya kembali membahas persoalan tersebut setelah gangguan diketahui publik. Namun, tanggung jawab akhir atas keputusan itu belum dipastikan secara terbuka.



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Dampaknya penting bagi kemampuan pertahanan Ukraina. Gangguan pada Starshield, layanan komunikasi satelit berteknologi militer yang dikembangkan SpaceX untuk pemerintah Amerika Serikat, membuat sebagian drone Ukraina kehilangan efektivitas operasional. Drone berperan dalam pengintaian dan pertahanan terhadap serangan Rusia. Karena itu, pembatasan akses atau kecepatan jaringan dapat memengaruhi kemampuan pasukan menjalankan misi di garis depan.



Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin (19/10), mengatakan militernya masih menghadapi "pembatasan kecepatan layanan Starlink dan Starshield di berbagai bagian garis depan." Dia menambahkan, "Pihak Amerika tidak memberikan penjelasan apa pun kepada Ukraina mengenai kedua persoalan ini."

Di tengah silang pernyataan, Musk menulis di platform X bahwa sistem Starshield "dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat". Dia menegaskan, "Setiap pembatasan kecepatan atau penggunaan diputuskan oleh militer Amerika Serikat dan pada akhirnya oleh presiden." Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan mengenai pembagian kewenangan antara perusahaan penyedia teknologi, pemerintah pengguna, dan pemimpin politik yang memiliki otoritas tertinggi.



Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam laporan Reuters pada Rabu (21/10), menyatakan keputusan mengenai akses Ukraina ke Starlink berada di tangan SpaceX dan Musk, bukan Gedung Putih. "Saya tidak mengetahui apakah kami mengetahui keputusan ini sebelumnya. Namun, itu tidak relevan," kata Rubio. Dia menjelaskan bahwa penggunaan layanan diatur melalui kontrak komersial yang menentukan cara pemakaian dan kecepatan akses. Pernyataan itu memperlihatkan perbedaan penekanan antara kendali perusahaan dan peran pemerintah.



Sementara itu, Senator John Cornyn dari Partai Republik, Texas, mengatakan kepada CNBC bahwa dia tidak yakin Musk akan membatasi Starlink tanpa "setidaknya persetujuan Gedung Putih." Meski demikian, pernyataan tersebut merupakan pandangannya, bukan bukti bahwa pemerintah memerintahkan pembatasan. Hingga laporan ini disusun, belum ada penjelasan publik yang memastikan siapa pengambil keputusan akhirnya.