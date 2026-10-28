Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Djati Waluyo
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.55 WIB

Singapura Panggil 8 Bos Perusahaan Perkebunan Terkait Permasalahan Karhutlad

ILUSTRASI:&nbsp;Kereta gantung Singapura yang menuju stasiun Mount Faber diselimuti kabut asap karena asap dari kebakaran hutan regional mengurangi jarak pandang di seluruh negara kota, di Singapura, 14 Oktober 2026. (REUTERS/Suhaimi Abdullah). - Image

ILUSTRASI:&nbsp;Kereta gantung Singapura yang menuju stasiun Mount Faber diselimuti kabut asap karena asap dari kebakaran hutan regional mengurangi jarak pandang di seluruh negara kota, di Singapura, 14 Oktober 2026. (REUTERS/Suhaimi Abdullah).

JawaPos.com - Pemerintah Singapura memanggil delapan pimpinan perusahaan perkebunan yang diduga terkait dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia yang menyebabkan kabut asap sampai ke tanah Singapura.

Pertemuan delapan pimpinan dengan mewakili 10 perusahaan yang sudah mendapatkan pemberitahuan dari National Environment Agency (NEA) atau badan lingkungan hidup Singapura dihelat pada Rabu (28/10).

Adapun, delapan pimpinan perusahaan yang menghadiri pertemuan tersebut terdiri dari Chairman & CEO Wilmar International Ltd, Kuok Khoon Hong, Executive Director & CEO Kencana Agri Ltd, Albert Maknawi.

Kemudian,  Chairman & CEO Golden Agri-Resources Ltd, Franky Oesman Widjaja, Senior Advisor Sinar Mas Group untuk APP Ltd dan APP (China) Ltd, Bernard Tan, CEO & Executive Director First Resources Ltd, Ciliandra Fangiono.

Selanjutnya, Chairman TSH Resources Berhad, Kelvin Tan Aik Pen, CEO & Executive Director Indofood Agri Resources Ltd Mark Julian Wakeford, dan Executive Chairman & CEO Bumitama Agri Ltd, Lim Gunawan Hariyanto.

Pimpinan perusahaan tersebut datang untuk menemui Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, dan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu.

Melansir The Star, Shanmugam, mengatakan Kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kabut asap dipicu oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Ia menyebut bahwa Singapura akan menggunakan seluruh kewenangan yang dimilikinya untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.

Shanmugam menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan itu memiliki kehadiran korporasi dan kepentingan bisnis di Singapura.

Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasional dan rantai pasok perusahaan tidak berkontribusi terhadap kabut asap, ujarnya dalam pertemuan tertutup yang digelar di The Treasury.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Indonesia-Singapura Bentuk Satgas, Perusahaan Pemicu Kabut Asap Diburu - Image
Internasional

Indonesia-Singapura Bentuk Satgas, Perusahaan Pemicu Kabut Asap Diburu

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.39 WIB

Meutya Hafid: 80 Persen Konektivitas Internet Singapura Juga Lumpuh Jika SKKL Dipotong - Image
Teknologi

Meutya Hafid: 80 Persen Konektivitas Internet Singapura Juga Lumpuh Jika SKKL Dipotong

Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Kemenhaj Imbau Jemaah Umrah Gunakan Penerbangan Langsung, Tidak Transit di Singapura dan Malaysia - Image
Haji

Kemenhaj Imbau Jemaah Umrah Gunakan Penerbangan Langsung, Tidak Transit di Singapura dan Malaysia

Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore