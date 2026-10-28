Indonesia-Singapura Bentuk Satgas, Perusahaan Pemicu Kabut Asap Diburu

JawaPos.com - Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk menyelidiki perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) penyebab kabut asap lintas negara.

Satgas ini akan menelusuri aliran dana, berbagi informasi intelijen keuangan, hingga mengumpulkan bukti lintas batas untuk membawa pihak yang bertanggung jawab ke jalur hukum.

Kesepakatan tersebut diumumkan Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam konferensi pers bersama di Jakarta, Selasa (27/10).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya kedua negara memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan.

Pemerintah Indonesia juga menyambut tawaran Singapura untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran tersebut.

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"Asap bisa melintasi perbatasan, begitu juga uang. Itulah mengapa kita harus mengikuti jejak uang yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini," kata Arrmanatha mengutip CNA.

Artinya, asap dapat melintasi perbatasan, begitu pula uang. Karena itu, menurut Arrmanatha, penelusuran aliran dana perusahaan menjadi bagian penting untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan.

Ia menyebut tawaran Singapura untuk berbagi data perusahaan terkait kebakaran sebagai peluang berharga bagi Indonesia.

Satgas Telusuri Aliran Dana dan Kumpulkan Bukti Lintas Negara