Meutya Hafid: 80 Persen Konektivitas Internet Singapura Juga Lumpuh Jika SKKL Dipotong

Ilustrasi: SKKL diklaim cocok untuk Negara Kepulauan seperti Indonesia. (Ander Gillenea/AFP).
JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafi menegaskan, sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura justru melintasi perairan Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya tak perlu marah menanggapi pernyataan mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, yang mengancam akan memutus akses internet Indonesia dengan menyinggung ketergantungan jaringan Tanah Air terhadap Singapura.
“Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura, tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia. Jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh,” kata Meutya pada akun Instagram pribadinya, Rabu (28/10).
Alhasil, jika memang jalur kabel laut tersebut terganggu, maka Singapura akan jauh lebih terdampak dengan 80 persen kapasitas konektivitas yang terancam lumpuh.
Dirinya juga menyinggung jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 47 kali lipat dari Singapura. Dengan gaps yang sangat jauh ini, Meutya meyakini Indonesia lebih memiliki daya tarik bagi investor global.
“Penduduk Indonesia jumlahnya 47 kali lipat dari Singapura. 267 juta masyarakat terhubung ke internet. Tanpa angka ini, investor perusahaan teknologi global berpotensi angkat kaki dari Singapura,” jelasnya.
“Kita tidak boleh berpikir kerdil. Infrastruktur digital adalah sektor yang perlu dijaga bersama, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara tapi juga untuk konektivitas global,” imbuhnya.
Sebagai informasi, isu ketergantungan konektivitas internet Indonesia terhadap Singapura mencuat setelah mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng Ern Lee, mengunggah infografis melalui akun X miliknya, @calvinelcheng, pada Minggu (25/10).
Infografis bertajuk "Indonesia's Internet Dependence on Singapore" itu menyebut sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura.
Dalam infografis tersebut, Singapura digambarkan sebagai pintu utama konektivitas Indonesia ke jaringan global. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan pusat data, layanan komputasi awan atau cloud, serta infrastruktur kabel bawah laut yang menghubungkan kedua negara.
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