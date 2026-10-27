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Penulis: Muhammad Ridwan
Rabu, 28 Oktober 2026 | 03.59 WIB

Kemenhaj Imbau Jemaah Umrah Gunakan Penerbangan Langsung, Tidak Transit di Singapura dan Malaysia

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengumumkan waiting list haji 2027. (Humas Kemenhaj) - Image

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak mengumumkan waiting list haji 2027. (Humas Kemenhaj)

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau seluruh jemaah umrah asal Indonesia agar memprioritaskan penerbangan langsung (direct flight) menuju Tanah Suci. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menjamin keamanan perjalanan, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional melalui optimalisasi peran maskapai penerbangan dalam negeri.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa situasi penyelenggaraan ibadah umrah di kawasan Arab Saudi tetap aman dan kondusif. Kemenhaj terus berkoordinasi secara berkala dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau dinamika regional di Timur Tengah.

“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Kemenlu juga sama, baik-baik saja. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” kata Dahnil dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

Menanggapi situasi geopolitik saat ini, Kemenhaj menyarankan jemaah serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memilih penerbangan tanpa transit menuju Jeddah maupun Madinah.

“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah. Jadi kami sarankan itu,” ujarnya.

Ia pun mengaku telah mengumpulkan jajaran asosiasi travel umrah guna menyelaraskan persepsi terkait pentingnya pertimbangan aspek keamanan dan potensi dampak ekonomi nasional dari pemilihan rute penerbangan.

“Kami kumpulkan asosiasi PPIU untuk menjadi perhatian kepada pelaku bisnis travel. Kami minta kepada asosiasi jangan dulu memilih penerbangan transit seperti ke Malaysia atau Singapura,” ujarnya.

Ia memaparkan, volume jemaah umrah Indonesia yang memanfaatkan rute transit melalui Malaysia dan Singapura terbilang tinggi, mencapai kisaran 70 ribu orang. Apabila angka tersebut dapat dialihkan ke maskapai domestik, hal ini akan memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional.

“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita. Kita harus dorong dua maskapai nasional kita, yaitu Lion dan Garuda,” tegasnya.

Meski demikian, Dahnil menekankan bahwa dukungan terhadap maskapai penerbangan nasional harus dibarengi dengan komitmen pembenahan kualitas layanan serta penetapan harga yang bersaing. Garuda Indonesia dan Lion Air diharapkan mampu mendominasi pangsa pasar domestik sekaligus meningkatkan daya saing global.

“Garuda dan Lion harus melakukan perbaikan layanan mereka. Mendorong mereka agar menguasai pasar dalam negeri, harus kompetitif bersaing di luar negeri,” harapnya.

Editor: Bintang Pradewo
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