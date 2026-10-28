Sejumlah Negara Teluk Diminta Bersiap Hadapi Kemungkinan Serangan AS ke Iran usai Pemilu

JawaPos.com - Amerika Serikat meminta sejumlah negara Arab Teluk bersiap menghadapi kemungkinan AS menyerang Iran setelah pemilu sela pada 3 November. Ihwal hal ini dilaporkan The Wall Street Journal, mengutip sejumlah orang yang mengetahui pembicaraan tersebut, Selasa (27/10).

Dalam pesan yang disampaikan melalui jalur diplomatik dan militer, laporan tersebut menyebut langkah itu menjadi tanda bahwa AS dan Israel mempersiapkan operasi tempur baru, untuk melemahkan Iran dan mendorong Teheran kembali ke meja perundingan.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa militer AS memindahkan sistem pertahanan rudal Patriot dari Texas ke kawasan itu dan memindahkan pasukan dari pangkalan yang dianggap rentan.

Pasukan AS juga mengisi kembali amunisi serta menyiapkan pesawat pengebom dan jet tempur.

Satu kelompok tempur kapal induk tambahan dan satu unit ekspedisi Marinir diperkirakan bergabung dengan sekitar 20 kapal perang AS yang sudah berada di Timur Tengah bulan depan.

Presiden AS Donald Trump belum membuat keputusan final, tetapi menurut orang-orang yang mengetahui pemikirannya, ia cenderung mempertimbangkan serangan besar setelah pemilu yang dapat menyasar infrastruktur dan fasilitas nuklir Iran.

Gedung Putih menolak mengomentari "rencana militer sensitif yang mungkin ada atau mungkin tidak ada".

"Presiden Trump mempertahankan semua opsi untuk memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir," kata Gedung Putih, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).