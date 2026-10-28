Keresahan Anak Muda Bisa Picu Gelombang Protes Besar di Indonesia

Ilustrasi demonstrasi, salah satu bentuk gerakan anak muda di Indonesia. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kesulitan memperoleh pekerjaan layak, tingginya biaya hidup, mahalnya hunian, dan ketidakpercayaan pada penegakan hukum menjadi sumber keresahan generasi muda Indonesia.
Ketika berbagai persoalan itu bertemu dengan peristiwa pemicu dan gerakan yang mampu menyatukan kelompok masyarakat, ketidakpuasan tersebut berpotensi berkembang menjadi gelombang protes dan tekanan politik yang lebih luas.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menilai gelombang protes anak muda di berbagai negara tidak bisa dipandang sekadar sebagai luapan emosi sesaat.
Perubahan politik membutuhkan proses yang menghubungkan keresahan masyarakat dengan konsolidasi gerakan.
Dalam konteks Indonesia, persoalan ekonomi dan keadilan hukum menjadi dua isu yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, keresahan anak muda tidak otomatis langsung memicu demonstrasi besar-besaran.
Perkembangannya bergantung pada bagaimana persoalan tersebut ditangani, kemampuan gerakan membangun dukungan, serta tersedianya saluran politik yang dipercaya masyarakat.
“Faktor utamanya bukanlah semata-mata krisis ekonomi, korupsi, atau merosotnya kepercayaan publik yang berdiri sendiri, melainkan kemampuan gerakan tersebut untuk melompat dari aksi protes moral menuju konsolidasi organisasi politik yang solid,” kata Pizaro kepada JawaPos.com.
Menurut dia, krisis ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi sistemik dapat menjadi pemicu demonstrasi.
Namun, tanpa organisasi dan strategi yang jelas, kemarahan masyarakat berisiko kehilangan momentum sebelum menghasilkan perubahan politik yang berarti.
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