Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Rabu, 28 Oktober 2026 | 22.55 WIB

Keresahan Anak Muda Bisa Picu Gelombang Protes Besar di Indonesia

Ilustrasi demonstrasi, salah satu bentuk gerakan anak muda di Indonesia. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi demonstrasi, salah satu bentuk gerakan anak muda di Indonesia. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kesulitan memperoleh pekerjaan layak, tingginya biaya hidup, mahalnya hunian, dan ketidakpercayaan pada penegakan hukum menjadi sumber keresahan generasi muda Indonesia.

Ketika berbagai persoalan itu bertemu dengan peristiwa pemicu dan gerakan yang mampu menyatukan kelompok masyarakat, ketidakpuasan tersebut berpotensi berkembang menjadi gelombang protes dan tekanan politik yang lebih luas.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menilai gelombang protes anak muda di berbagai negara tidak bisa dipandang sekadar sebagai luapan emosi sesaat.

Perubahan politik membutuhkan proses yang menghubungkan keresahan masyarakat dengan konsolidasi gerakan.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ekonomi dan keadilan hukum menjadi dua isu yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Namun, keresahan anak muda tidak otomatis langsung memicu demonstrasi besar-besaran.

Perkembangannya bergantung pada bagaimana persoalan tersebut ditangani, kemampuan gerakan membangun dukungan, serta tersedianya saluran politik yang dipercaya masyarakat.

“Faktor utamanya bukanlah semata-mata krisis ekonomi, korupsi, atau merosotnya kepercayaan publik yang berdiri sendiri, melainkan kemampuan gerakan tersebut untuk melompat dari aksi protes moral menuju konsolidasi organisasi politik yang solid,” kata Pizaro kepada JawaPos.com.

Menurut dia, krisis ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi sistemik dapat menjadi pemicu demonstrasi.

Namun, tanpa organisasi dan strategi yang jelas, kemarahan masyarakat berisiko kehilangan momentum sebelum menghasilkan perubahan politik yang berarti.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Viral Selebgram Irenna Krystin Diduga Sindir Aksi Greenpeace, Kini Akunnya Menghilang - Image
Entertainment

Viral Selebgram Irenna Krystin Diduga Sindir Aksi Greenpeace, Kini Akunnya Menghilang

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18.00 WIB

11 Aktivis Greenpeace Akhirnya Dibebaskan Usai Dibawa ke Polda Metro Jaya - Image
Nasional

11 Aktivis Greenpeace Akhirnya Dibebaskan Usai Dibawa ke Polda Metro Jaya

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Enam Aktivis Greenpeace Dibawa ke Polda Metro Jaya - Image
Kasuistika

Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Enam Aktivis Greenpeace Dibawa ke Polda Metro Jaya

Selasa, 20 Oktober 2026 | 21.19 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore