Viral Selebgram Irenna Krystin Diduga Sindir Aksi Greenpeace, Kini Akunnya Menghilang

JawaPos.com - Selebgram asal Yogyakarta, Irenna Krystin, menjadi sorotan setelah unggahannya yang diduga menyindir aksi Greenpeace di Bundaran HI. Aksi itu terkait tuntutan penurunan biaya hidup dan kebakaran hutan dan lahan. Akun Instagram pribadinya kini dilaporkan menghilang dan tidak dapat diakses publik sejak Jumat (23/10) kemarin.

Kontroversi tersebut mencuat setelah tangkapan layar unggahan Irenna di story Instagramnya beredar di platform X. Salah satunya diunggah ulang oleh akun @itszweedy.

Dalam tangkapan layar yang beredar, Irenna terlihat mengenakan hijab dan pakaian serba hitam yang dipadukan dengan celana serta tas putih. Namun, perhatian warganet tertuju pada tulisan yang menyertai unggahan tersebut karena dinilai menyindir aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk berisi tuntutan penurunan biaya hidup di Bundaran HI.

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"Gaya hidupku tinggi makannya aku kerja keras bukan repost spanduk 'turunkan biaya hidup," tulis Irenna dalam unggahan yang beredar, dikutip Sabtu (24/10).

Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap tidak peka terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Sejumlah warganet menilai pesan itu meremehkan aksi yang mengangkat tuntutan mengenai tingginya biaya hidup.

Kritik terhadap Irenna semakin ramai setelah beredar tanggapan lain yang diduga diunggahnya ketika mulai mendapat serangan dari pengguna media sosial. Dalam tangkapan layar tersebut, ia menuliskan pernyataan yang dinilai menantang kritik warganet dan menyinggung narasi usaha melalui jalur langit.

"Gpp sekarang diserang, besok ketawa puas. Kita lihat beberapa tahun ke depan..." demikian bunyi pernyataan yang beredar.

Unggahan itu turut memancing komentar dari akun X @itszweedy. Akun tersebut mengkritik sikap Irenna yang dinilai tidak membumi dan kurang menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat.

"Another manusia tone deaf yang gak napak tanah. Mana bawa-bawa jalur langit dan bilang 'Kita lihat beberapa tahun ke depan, gpp sekarang diserang besok ketawa puas'. Punya bisnis tapi kok belagu banget, gak butuh konsumen?" tulis akun tersebut.

Polemik kemudian meluas dan menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Unggahan Irenna dinilai sejumlah pengguna internet tidak sejalan dengan kepekaan sosial yang diharapkan dari figur publik, terutama ketika menyangkut persoalan ekonomi masyarakat.

Di tengah ramainya kritik, akun Instagram pribadi Irenna dilaporkan tidak lagi dapat diakses pada Jumat (23/10). Namun, belum ada kepastian apakah akun tersebut dinonaktifkan oleh pemiliknya atau mengalami kondisi lain.

Kasus ini juga berdampak pada hubungan profesional Irenna dengan Samudera Management. Ia dikabarkan telah diputus kontrak oleh agensi tersebut setelah unggahannya memicu kontroversi.

Hingga informasi ini disusun, polemik mengenai unggahan yang diduga menyindir aksi Greenpeace tersebut masih menjadi perhatian warganet. Beredarnya kembali tangkapan layar membuat pernyataan Irenna terus diperbincangkan meski akun Instagram pribadinya sudah tidak dapat diakses.