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Syahrul Yunizar
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.06 WIB

11 Aktivis Greenpeace Akhirnya Dibebaskan Usai Dibawa ke Polda Metro Jaya

Sejumlah aktifis Greenpeace membentangkan spanduk yang bertema krisis iklim di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026). - Image

Sejumlah aktifis Greenpeace membentangkan spanduk yang bertema krisis iklim di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

JawaPos.com - Polisi sempat membawa 11 aktivis Greenpeace ke Polda Metro Jaya pasca aksi membentangkan spanduk di Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (20/10). Kini seluruhnya sudah dipulangkan. 

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeany Sirait menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi awak media. Dia menyatakan bahwa seluruh aktivis tersebut sudah dipulangkan. Baik 5 orang yang pulang lebih awal maupun 6 orang lain yang menyusul belakangan. 

”Sudah dibebaskan ya,” kata Jeany Sirait saat ditanya mengenai perkembangan terkini pasca aksi.

Dalam keterangan resmi pihak kepolisian, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, dan Pemprov DKI membantu evakuasi dan memberikan pemeriksaan medis kepada 6 orang yang mengalami keluhan lemas dan pusing pasca aksi di Bundaran HI pagi tadi.

Pelayanan kesehatan yang berlangsung sejak pukul 10.30 WIB itu melibatkan 3 tiga unit Biddokkes Polda Metro Jaya dan 2 unit Sidokkes Polres Metro Jakpus. Petugas memberikan pertolongan kepada sejumlah orang yang mengalami keluhan lemas dan pusing.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi, termasuk massa aksi. Karena itu, pihaknya menjadikan keselamatan para aktivis sebagai prioritas utama dalam penanganan di lapangan.

”Siapa pun yang membutuhkan pertolongan harus kita bantu. Polri, TNI dan pemprov hadir bersama masyarakat untuk melindungi, melayani, dan memastikan keselamatan setiap orang, termasuk saudara-saudara kita yang sedang menyampaikan aspirasi,” imbuhnya.

Menurut Budi, kepedulian tersebut merupakan wujud arahan pimpinan. Tujuannya agar seluruh personel senantiasa mengedepankan pendekatan humanis melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat. Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat tetap menjaga keselamatan dan kesehatan selama beraktivitas. 

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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