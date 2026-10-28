Dari Jalanan ke Kekuasaan, Gerakan Pemuda Mampu Ubah Peta Politik Dunia

ILUSTRASI Demonstrasi. (DERY RIDWANSAH/JAWAPOS.COM)
JawaPos.com – Aksi nyata anak muda tidak hanya terlihat dalam isu-isu lingkungan. Di sejumlah negara, anak muda memimpin gerakan demonstrasi yang amat berdampak untuk menekan penguasa.
Ketika tuntutan terhadap pemerintah berkembang menjadi gerakan politik yang terorganisasi, anak muda berpotensi mengubah arah demokrasi, menekan penguasa, hingga memengaruhi hasil pemilu.
Fenomena ini terlihat dalam berbagai gerakan politik di Eropa dan sejumlah negara lainnya.
Di Serbia, demonstrasi mahasiswa yang bermula dari tragedi runtuhnya atap stasiun kereta di Novi Sad pada November 2024 berkembang menjadi gerakan yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah.
Tragedi tersebut menewaskan 16 orang dan memicu kemarahan publik terhadap persoalan keselamatan, transparansi, serta akuntabilitas pejabat.
Di Hungaria, tantangan terhadap kekuasaan Viktor Orbán juga memperlihatkan bagaimana ketidakpuasan masyarakat dapat menemukan saluran melalui oposisi politik.
Sementara di Brasil, mobilisasi massa menjelang pemilihan presiden menunjukkan bahwa jalanan masih menjadi ruang penting bagi warga untuk menyuarakan sikap terhadap masa depan demokrasi.
Pakar Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menilai generasi muda saat ini semakin terdidik dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara.
Kondisi itu membuat mereka lebih kritis ketika menemukan kesenjangan antara janji politik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Generasi muda di Eropa sudah semakin terdidik, dan sangat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara,” katanya kepada JawaPos.com.
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