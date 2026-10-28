Massa Demo BEM UI Tak Bisa ke Bundaran HI, Polisi Bentuk Formasi Pagar Hidup

JawaPos.com - Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) beserta kampus dan elemen lain dicegat agar tak melalukan alsi demo di Bundaran HI. Pihak kepolisian mencegat massa dari depan Gedung UOB, Dukuh Atas, Jakarta Pusat.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, pencegatan itu dilakukan ratusan personel polisi yang membuat pagar hidup. Sementara itu, massa yang saling berhadapan hingga kini masih berupaya menerobos.

Di sisi lain, massa juga terus meneriakkan yel-yel yang mengkritisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sambil dorongan-dorongan terjadi tak terelakkan.

Namun, pihak kepolisian juga tampak tak goyah dan tak membiarkan massa maju lebih lanjut ke arah Bundaran HI.

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Hingga kini, massa dari berbagai kampus dan elemen masih terus berdatangan.

Dalam aksi ini, massa membawa lima tuntutan. Pertama, menetapkan status bencana nasional atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.

Kedua, wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ketiga, turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata, dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.