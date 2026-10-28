Cegah Pelajar Ikut Demo Mahasiswa, Polres Jakbar Datangi Sekolah dan Perketat Perbatasan

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat menyiagakan personel di berbagai titik strategis dan wilayah perbatasan guna mengantisipasi pergerakan massa aksi unjuk rasa, Rabu (28/10).

Selain pengamanan jalur, kepolisian juga mendatangi sejumlah sekolah untuk mencegah keterlibatan para pelajar dalam aksi demonstrasi.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, titik konsentrasi unjuk rasa sejatinya terpusat di wilayah Jakarta Pusat.

Kendati demikian, penjagaan di wilayah Jakarta Barat tetap diperketat sebagai daerah penyangga.

"Di Jakarta Barat tidak ada tujuan masyarakat untuk melakukan aksi. Semua terpusat di Jakarta Pusat. Tapi kita sebagai daerah penyangga tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa yang mau melakukan penyampaian aspirasinya di pusat," ujar Nasriadi, Rabu (28/10).

Pihak kepolisian menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawalan penuh bagi rombongan massa.

Pengawalan diberikan mulai dari titik keberangkatan, lokasi unjuk rasa, hingga rombongan kembali ke daerah asal.

"Sampai saat ini kita tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat atau adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi, kita lakukan pengawalan sampai ke titik kumpul, sampai dengan mereka kembali lagi," lanjutnya.