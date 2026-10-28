Cegah Pelajar Ikut Demo Mahasiswa, Polres Jakbar Datangi Sekolah dan Perketat Perbatasan

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi. (Istimewa)
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat menyiagakan personel di berbagai titik strategis dan wilayah perbatasan guna mengantisipasi pergerakan massa aksi unjuk rasa, Rabu (28/10).
Selain pengamanan jalur, kepolisian juga mendatangi sejumlah sekolah untuk mencegah keterlibatan para pelajar dalam aksi demonstrasi.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, titik konsentrasi unjuk rasa sejatinya terpusat di wilayah Jakarta Pusat.
Kendati demikian, penjagaan di wilayah Jakarta Barat tetap diperketat sebagai daerah penyangga.
"Di Jakarta Barat tidak ada tujuan masyarakat untuk melakukan aksi. Semua terpusat di Jakarta Pusat. Tapi kita sebagai daerah penyangga tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepada adik-adik mahasiswa yang mau melakukan penyampaian aspirasinya di pusat," ujar Nasriadi, Rabu (28/10).
Baca Juga:Tak hanya Bangunan Fisik, DPR Dorong Kampung Nelayan Merah Putih jadi Penggerak Ekonomi Pesisir
Pihak kepolisian menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengawalan penuh bagi rombongan massa.
Pengawalan diberikan mulai dari titik keberangkatan, lokasi unjuk rasa, hingga rombongan kembali ke daerah asal.
"Sampai saat ini kita tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apabila ada masyarakat atau adik-adik mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi, kita lakukan pengawalan sampai ke titik kumpul, sampai dengan mereka kembali lagi," lanjutnya.
Guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan, penjagaan difokuskan di kawasan batas wilayah, seperti perbatasan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Jakarta Utara.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022