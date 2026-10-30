Puji Perjuangan Atlet di Asian Games, Presiden Prabowo Komit Tingkatkan Pembinaan Olahraga

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet peraih medali pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5 di Aichi-Nagoya, Jepang, September lalu.

Namun, ia mengatakan Indonesia perlu terus meningkatkan prestasi di bidang olahraga sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat pembinaan atlet berbakat sejak usia dini.

Komitmen tersebut ditegaskan Prabowo saat memberikan bonus dan apresiasi kepada para atlet peraih medali pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5, Kamis (29/10).

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku bangga atas prestasi atlet Indonesia dalam kedua ajang olahraga tersebut.

Pada Asian Games, Indonesia berhasil meraih 39 medali, yang terdiri atas lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Sementara itu, pada Asian Para Games, Indonesia membawa pulang 73 medali, yang terdiri atas 15 emas, 21 perak, dan 37 perunggu.

Meski mengapresiasi pencapaian tersebut, Prabowo meminta para atlet untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembinaan olahraga merupakan langkah penting untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang terhormat.

"Olahraga adalah kehormatan bangsa, bangsa yang kuat akan mencerminkan bahwa rakyatnya kuat, rakyat yang kuat, rakyat yang semangat. Rakyat yang semangat, bangsa semangat, bangsa tidak dapat ditaklukan, kita ingin jadi bangsa yang terhormat," ujar Prabowo.

Mengingat pentingnya olahraga sebagai fondasi masa depan Indonesia, ia meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir untuk meningkatkan upaya pembinaan atlet dalam jangka panjang. Upaya tersebut, lanjutnya, harus dimulai dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan sarana olahraga di sekolah.

"Kita harus membina dari anak-anak SD, untuk itu sekolah-sekolah akan kita perbaiki di seluruh Indonesia. Setiap kabupaten harus ada sekolah unggulan, setiap kecamatan akan kita perbaiki sekolah-sekolah, kita akan tambah sarana olahraga di setiap sekolah," katanya.