Mojtaba Khamenei Berangsur Pulih dari Cedera akibat Serangan AS yang Tewaskan Sang Ayah

Beredar video kemunculan Mojtaba Khamenei. (Gulf News).
JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dalam kondisi sehat, demikian disampaikan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Selasa.
Pada 21 Oktober, kantor pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan bahwa Khamenei akan bertemu dengan ketua parlemen untuk membahas konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Pemimpin tertinggi dalam kondisi sehat," kata Ghalibaf setelah pertemuan tersebut berlangsung.
Pada Mei, Mazaher Hosseini, kepala protokol kantor Khamenei, mengatakan bahwa kondisi pemimpin Iran itu berangsur pulih setelah mengalami cedera punggung dan lutut, serta luka robek di belakang telinga akibat serangan Amerika Serikat dan Israel pada Februari yang menewaskan ayahnya, Ali Khamenei.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hossein Kermanpour, membantah bahwa luka-luka tersebut memengaruhi penampilan Khamenei. (*)
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