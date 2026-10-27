Saudi, Turki, dan Pakistan Temui Iran, Cegah Perang Timur Tengah Kembali Pecah

JawaPos.com - Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengirim pejabat tingginya ke Teheran untuk meredakan ketegangan antara negara-negara tersebut dengan Iran, di tengah meningkatnya risiko perang Timur Tengah.

Pertemuan yang berlangsung pada Senin (26/10) waktu setempat itu disebut berlangsung sangat positif, meski belum menghasilkan kesepakatan konkret untuk menghentikan potensi eskalasi konflik.

Kunjungan tersebut menjadi pertemuan pertama ketiga negara di Teheran sejak mereka membentuk aliansi pertahanan di Makkah, Arab Saudi, pada Agustus lalu.

Langkah diplomatik ini dinilai penting karena muncul ketika Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel sama-sama mengeluarkan peringatan yang membuka kemungkinan dimulainya kembali permusuhan.

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyatakan, kunjungan para pejabat tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meredakan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam krisis saat ini.

Delegasi itu bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Mereka juga menggelar pembicaraan dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei.

Media pemerintah Iran melaporkan, pertemuan berakhir tanpa pengumuman kesepakatan khusus. Namun, seluruh pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan guna mencari jalan keluar dari ketegangan regional.

Rezaei menilai pertemuan tersebut memberikan sinyal positif bagi upaya meredakan konflik di Timur Tengah.