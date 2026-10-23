Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 23 Oktober 2026 | 23.16 WIB

Bukan Sekadar Konflik Yaman, Houthi Punya Peran Besar dalam Rivalitas Iran-Saudi

Milisi bersenjata Houthi. (Al Jazeera) - Image

Milisi bersenjata Houthi. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Serangan kelompok milisi Houthi dari Yaman terhadap Arab Saudi terus berlangsung. Hal tersebut jelas membawa pengaruh pada konflik di kawasan Timur Tengah bahkan di saat Iran, Israel dan Amerika Serikat (AS) tak kunjung damai. 

Houthi sendiri bukan sekadar kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik domestik Yaman. Dukungan politik dan militer Iran membuat kelompok tersebut menjadi salah satu aktor penting dalam persaingan geopolitik Timur Tengah, terutama rivalitas Teheran dengan Arab Saudi. Pengaruh Houthi bahkan meluas hingga mengancam keamanan jalur pelayaran internasional di Laut Merah.

Pengamat Politik Internasional Universitas Al Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menilai hubungan Iran dan Houthi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Teheran memperluas pengaruhnya di Semenanjung Arab. 

Dukungan terhadap kelompok tersebut memberi Iran instrumen strategis untuk menekan Arab Saudi, rival regional yang selama bertahun-tahun bersaing memperebutkan pengaruh di Timur Tengah.

“Keterlibatan Iran dalam menguatnya gerakan Houthi di Yaman tidak bisa diabaikan. Ada bukti akademik dan laporan internasional yang menunjukkan bahwa Teheran telah membangun hubungan politik dan memberikan dukungan militer kepada Houthi,” kata Pizaro kepada JawaPos.com.

Menurut dia, hubungan tersebut berkembang ketika Houthi memperluas kekuatan politik dan militernya hingga berhasil merebut Sana'a, ibu kota Yaman, pada September 2014. Keberhasilan itu menjadi titik penting yang mengubah keseimbangan kekuasaan di Yaman sekaligus memperbesar perhatian terhadap peran Iran dalam konflik tersebut.

Houthi Jadi Instrumen Strategis Iran di Kawasan Arab

Persaingan Iran dan Arab Saudi menjadi salah satu faktor penting dalam memahami posisi Houthi di Timur Tengah. Kedua negara telah lama bersaing memperluas pengaruh politik dan keamanan di kawasan, termasuk melalui hubungan dengan aktor-aktor lokal.

Dalam konteks tersebut, Yaman memiliki arti strategis bagi Teheran. Letaknya yang berbatasan dengan Arab Saudi dan berdekatan dengan jalur pelayaran penting menjadikan perkembangan kekuatan Houthi berpengaruh terhadap kepentingan keamanan Riyadh.

Pizaro menilai dukungan Iran kepada Houthi memberikan keuntungan geopolitik bagi Teheran karena dapat meningkatkan tekanan terhadap Arab Saudi tanpa harus selalu berhadapan secara langsung dengan rivalnya itu.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PBB Sebut Jumlah Pengungsi Akibat Konflik di Yaman Capai 145 Ribu Orang - Image
Internasional

PBB Sebut Jumlah Pengungsi Akibat Konflik di Yaman Capai 145 Ribu Orang

Selasa, 29 September 2026 | 22.37 WIB

Minyak Brent dan WTI Melemah, Risiko Gangguan Pasokan Masih Membayangi - Image
Energi

Minyak Brent dan WTI Melemah, Risiko Gangguan Pasokan Masih Membayangi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.00 WIB

Houthi Serang Bandara Internasional Riyan Yaman, Landasan Pacu hingga Fasilitas Listrik Terdampak - Image
Internasional

Houthi Serang Bandara Internasional Riyan Yaman, Landasan Pacu hingga Fasilitas Listrik Terdampak

Kamis, 22 Oktober 2026 | 23.11 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore