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Antara
Selasa, 27 Oktober 2026 | 17.27 WIB

Krisis Geopolitik dan Dampaknya Terhadap Energi Akan Dibahas dalam G20 di Atlanta

Ilustrasi roket melintas di langit di tengah meningkatnya penggunaan teknologi perang elektronik dalam konflik Timur Tengah (Collective World) - Image

Ilustrasi roket melintas di langit di tengah meningkatnya penggunaan teknologi perang elektronik dalam konflik Timur Tengah (Collective World)

JawaPos.com - Krisis geopolitik dan dampaknya terhadap energi serta perdagangan global akan dibahas dalam pertemuan menteri luar negeri G20 di Atlanta.

"Selama pertemuan tingkat menteri tersebut, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan sejumlah mitra G20 untuk menangani krisis geopolitik yang berkontribusi terhadap guncangan ekonomi global, termasuk ancaman terhadap kebebasan navigasi, ketahanan energi dan pangan, serta rantai pasok," jelas pernyataan Departemen Luar Negeri AS, dilansir dari Antara, Selasa (27/10).

Nantinya, diskusi itu akan menjadi landasan bagi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin G20.

Pada Rabu (21/10), Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan dia memperkirakan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov akan menghadiri pertemuan menteri luar negeri G20 di Atlanta pada 30-31 Oktober.

KTT G20 akan diselenggarakan di Miami pada 14-15 Desember 2026. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan kepada wartawan pada akhir Juli bahwa Moskow akan berpartisipasi dalam acara tersebut.

Editor: Kuswandi
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