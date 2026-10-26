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Senin, 26 Oktober 2026 | 19.41 WIB

Paus Leo XIV Serukan Penghentian Konflik di Yaman

Paus Leo memimpin doa Angelus dari jendela Istana Apostolik di Vatikan, pada 18 Oktober 2026. (Yara Nardi/Reuters). - Image

Paus Leo memimpin doa Angelus dari jendela Istana Apostolik di Vatikan, pada 18 Oktober 2026. (Yara Nardi/Reuters).

JawaPos.com - Paus Leo XIV menyerukan penghentian permusuhan di Yaman dan menyampaikan solidaritas bagi korban penembakan di sebuah gereja Ortodoks di Yordania.

Dalam doa Angelus mingguan pada Minggu (25/10), Paus menyampaikan keprihatinan atas krisis kemanusiaan di Yaman, terutama di Kota Taiz. Warga di wilayah tersebut menghadapi kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan.

”Saya menyampaikan seruan dari lubuk hati yang paling dalam agar permusuhan dihentikan,” ujar pemilik nama asli Robert Francis Prevost itu. Dia juga berharap rakyat Yaman dan masyarakat di kawasan sekitarnya dapat hidup damai.

Konflik Yaman berlangsung sejak kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa dan sejumlah provinsi pada 2014. Pada Maret 2015, koalisi militer pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi untuk mendukung pemerintah yang diakui secara internasional.

Hingga kini, Houthi menguasai sebagian besar wilayah utara dan barat Yaman. Sementara itu, pasukan pemerintah beserta sekutunya mengendalikan Kota Aden serta sebagian besar wilayah selatan dan timur negara tersebut.

Selain menyoroti Yaman, Paus Leo XIV turut mendoakan para korban penembakan di Gereja Ortodoks St. George di Harmoud, Yordania, pada Jumat (23/10).

”Saya bersama masyarakat dan seluruh rakyat Yordania,” kata Paus kelahiran Chicago itu.

Dia pun mengapresiasi kehidupan masyarakat Yordania yang selama ini dikenal dengan tradisi hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati antarumat beragama.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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