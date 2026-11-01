Catat Sejarah, Paus Leo XIV Ikut Pemilu AS, Kirim Suara dari Vatikan

Paus Leo XIV, yang kumpulan pidato dan tulisannya telah disertifikasi oleh perusahaan Australia, Proudly Human, sebagai karya yang ditulis manusia, bukan dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) (The Guardian)
JawaPos.com - Paus Leo XIV mencatat sejarah dengan menjadi paus pertama yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum Amerika Serikat (AS). Pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu diketahui mengirimkan surat suara melalui pos untuk pemilu paruh waktu (midterm elections) AS yang berlangsung pada 3 November 2026.
Vatikan mengonfirmasi bahwa Leo XIV telah menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara AS. Surat suara tersebut dikirimkan untuk pemilihan di negara bagian Illinois, tempat ia dilahirkan dengan nama Robert Francis Prevost.
Kantor Pers Takhta Suci dalam pernyataan resminya pada Jumat (30/10) menyebut, Leo XIV telah menggunakan hak pilih sebagai warga negara Amerika Serikat setiap kali memenuhi persyaratan untuk memberikan suara.
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"Telah menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Amerika Serikat," demikian pernyataan Vatikan.
Vatikan juga menjelaskan bahwa kebiasaan menggunakan hak pilih tersebut tidak hanya dilakukan ketika Leo tinggal di Amerika Serikat. Saat menjalankan tugas sebagai pastor misionaris dan uskup di Peru selama lebih dari 20 tahun, ia juga memberikan suara setiap kali memiliki kesempatan.
"Bapa Suci menyampaikan keyakinannya terhadap hak sekaligus kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi," demikian pernyataan tersebut.
Kabar mengenai partisipasi Paus Leo XIV dalam pemilu AS pertama kali dilaporkan Chicago Sun-Times. Media tersebut mengutip kepala staf kantor panitera Will County yang menyebut Leo terdaftar sebagai pemilih di alamat New Lenox, Illinois.
Berdasarkan catatan kantor pemilu setempat, permohonan surat suara melalui pos diajukan pada 3 Oktober 2026.
Menariknya, permohonan tersebut dibuat hanya 10 hari sebelum Leo menjalani operasi pengangkatan tumor kanker di paru-paru kanannya. Setelah keluar dari rumah sakit pada 17 Oktober, paus kelahiran Chicago itu secara bertahap mulai kembali menjalankan aktivitasnya di Vatikan.
Belum diketahui secara pasti bagaimana surat suara tersebut dikembalikan ke otoritas pemilu Illinois. Namun, kakak laki-lakinya, John Prevost, diketahui berada di Roma pekan ini bersama rombongan jemaat dari Paroki St. Jude di New Lenox, Illinois.
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