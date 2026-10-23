Paus Leo Selesai Operasi Kanker Paru, Dokter Pastikan Tak Perlu Terapi Lanjutan

JawaPos.com - Tim dokter yang menangani Paus Leo XIV memastikan pemimpin Gereja Katolik dunia tersebut tidak memerlukan pengobatan atau terapi lanjutan, usai operasi pengangkatan sebagian paru-paru kanannya akibat kanker.

Hasil pemeriksaan jaringan menunjukkan kanker yang diangkat merupakan adenokarsinoma paru dan penyakit tersebut masih terlokalisasi.

Kepastian itu disampaikan tim medis, setelah hasil pemeriksaan histopatologi akhir dan pengujian molekuler terhadap jaringan yang diangkat dalam operasi pada 13 Oktober diterbitkan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Luigi Carbone dan Prof. Stefano Margaritora melalui Kantor Pers Takhta Suci Vatikan.

Baca Juga:Paus Leo Kembali Sapa Umat Usai Operasi Kanker Paru

Hasil evaluasi onkologi lanjutan menyimpulkan bahwa Paus Leo tidak membutuhkan terapi tambahan.

“Laporan akhir histopatologi dan pengujian molekuler terhadap jaringan yang diangkat selama operasi Bapa Suci diterbitkan hari ini. Hasilnya mengonfirmasi bahwa tumor tersebut merupakan adenokarsinoma paru dan penyakitnya masih terlokalisasi. Penilaian onkologi lanjutan mengonfirmasi bahwa tidak diperlukan pengobatan lebih lanjut,” mengutip Vatican News.

Hasil pemeriksaan ini menjadi perkembangan penting dalam pemulihan Paus Leo yang berusia 71 tahun.

Sebelumnya, ia menjalani operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanan pada 13 Oktober 2026.

Apa Arti Kanker Paru yang Masih Terlokalisasi? Adenokarsinoma paru merupakan jenis kanker paru yang berkembang dari sel kelenjar, termasuk sel yang menghasilkan lendir. Jenis ini menjadi salah satu bentuk kanker paru yang paling umum.