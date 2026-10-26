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Antara
Senin, 26 Oktober 2026 | 19.21 WIB

Flavio Bolsonaro Tolak Hasil Pemilu Brasil, Minta Dibatalkan!

Kandidat presiden sayap kanan Brasil Flavio Bolsonaro. (Evaristo Sá/AFP) - Image

Kandidat presiden sayap kanan Brasil Flavio Bolsonaro. (Evaristo Sá/AFP)

JawaPos.com - Kandidat presiden sayap kanan Brasil Flavio Bolsonaro menolak mengakui hasil pemilihan dan akan menuntut agar hasil tersebut dibatalkan.

"Tidak mungkin menerima hasil pemilihan mengingat keadaan di mana semuanya berlangsung. Kami sedang melibatkan tim hukum kami. Kami akan berupaya agar pemilihan ini dibatalkan," ujarnya saat menyampaikan pidato kepada para pendukungnya.

Bolsonaro menyoroti ketidaksetujuannya atas perpanjangan jam pemungutan suara, keputusan yang ia kaitkan dengan "teman-teman Lula (da Silva) di Mahkamah Agung Federal." "Apa yang terjadi tidak dapat dijelaskan," tuturnya.

Pada Minggu (26/10), sesaat sebelum lokasi pemungutan suara dijadwalkan tutup, seorang hakim Mahkamah Agung memperpanjang jam pemungutan suara selama dua jam.

Mahkamah Agung kemudian menjelaskan bahwa perpanjangan ini hanya berlaku untuk tempat pemungutan suara di mana data pemungutan suara belum dikumpulkan.

Brasil menggelar putaran kedua pemilihan presiden pada hari Minggu. Dengan 99,98 persen suara yang dihitung menyatakan Lula da Silva sebagai pemenang dengan perolehan suara 51,78 persen, sementara lawannya Bolsonaro memperoleh 48,22 persen.

Mahkamah Pemilihan Tinggi menambahkan catatan pada perhitungan suara dengan menyatakan: "Hasilnya secara matematis telah ditentukan." (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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