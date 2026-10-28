Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 21.53 WIB

Flavio Bolsonaro dan Keluarganya Akan dapat Visa AS usai Kabur dari Brasil karena Kalah Pilpres

Kandidat presiden sayap kanan Brasil Flavio Bolsonaro. (Evaristo Sá/AFP)

JawaPos.com - Politikus sayap kanan dan mantan calon presiden Brasil Flavio Bolsonaro dan keluarganya dikabarkan akan mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat.Jika setujui, penerbitan visa itu menjadi janggal karena Bolsonaro tengah menghadapi proses hukum usai kalah Pilpres.

"Departemen Luar Negeri AS akan mengeluarkan visa untuk Flavio Bolsonaro dan keluarganya, serta mengizinkan mereka masuk ke Amerika Serikat," kata jubir tersebut kepada RIA Novosti, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).

Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Bolsonaro telah meninggalkan Brasil menuju AS, meskipun pengadilan telah memberlakukan larangan bepergian terhadapnya.

Otoritas Brasil belum mengonfirmasi kepergiannya. Sementara itu, laporan mengenai keberadaan Bolsonaro masih simpang siur, termasuk kabar bahwa ia sempat mencoba melakukan perjalanan melalui Argentina.

Bolsonaro, yang membantah melakukan kesalahan, dilaporkan tengah diselidiki dalam sejumlah kasus, termasuk dugaan pencucian uang, pelanggaran aturan mata uang, serta pendanaan film biografi tentang ayahnya, mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.

Untuk diketahui, sebelumnya pada Selasa (27/10), Flavio Bolsonaro melarikan diri dari Brasil ke AS dengan menggunakan pesawat terbang.

Dia dilaporkan kabur dari Brasil dan sudah dalam perjalanan via udara ke Amerika Serikat usai kalah pilpres, menurut laporan La Nacion pada Selasa (27/10).

Seorang pejabat AS juga mengkonfirmasi bahwa Bolsonaro saat ini ada dalam penerbangan menuju AS.

Surat kabar Folha de S. Paulo melaporkan bahwa Bolsonaro hendak kabur ke AS via Argentina. Orang-orang terdekatnya telah mendapat kabar soal kepergiannya, kata laporan itu. Saat ini, pihak kepolisian melakukan inspeksi di perbatasan Brasil-Argentina.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Flavio Bolsonaro Tolak Hasil Pemilu Brasil, Minta Dibatalkan! - Image
Internasional

Flavio Bolsonaro Tolak Hasil Pemilu Brasil, Minta Dibatalkan!

Senin, 26 Oktober 2026 | 19.21 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

4

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

5

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

6

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

7

Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul

8

Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?

9

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri

10

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore