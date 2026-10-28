Flavio Bolsonaro dan Keluarganya Akan dapat Visa AS usai Kabur dari Brasil karena Kalah Pilpres

Kandidat presiden sayap kanan Brasil Flavio Bolsonaro. (Evaristo Sá/AFP)

JawaPos.com - Politikus sayap kanan dan mantan calon presiden Brasil Flavio Bolsonaro dan keluarganya dikabarkan akan mendapatkan visa untuk memasuki Amerika Serikat.Jika setujui, penerbitan visa itu menjadi janggal karena Bolsonaro tengah menghadapi proses hukum usai kalah Pilpres.

"Departemen Luar Negeri AS akan mengeluarkan visa untuk Flavio Bolsonaro dan keluarganya, serta mengizinkan mereka masuk ke Amerika Serikat," kata jubir tersebut kepada RIA Novosti, dilansir dari Antara, Rabu (28/10).

Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa Bolsonaro telah meninggalkan Brasil menuju AS, meskipun pengadilan telah memberlakukan larangan bepergian terhadapnya.

Otoritas Brasil belum mengonfirmasi kepergiannya. Sementara itu, laporan mengenai keberadaan Bolsonaro masih simpang siur, termasuk kabar bahwa ia sempat mencoba melakukan perjalanan melalui Argentina.

Bolsonaro, yang membantah melakukan kesalahan, dilaporkan tengah diselidiki dalam sejumlah kasus, termasuk dugaan pencucian uang, pelanggaran aturan mata uang, serta pendanaan film biografi tentang ayahnya, mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro.

Untuk diketahui, sebelumnya pada Selasa (27/10), Flavio Bolsonaro melarikan diri dari Brasil ke AS dengan menggunakan pesawat terbang.

Dia dilaporkan kabur dari Brasil dan sudah dalam perjalanan via udara ke Amerika Serikat usai kalah pilpres, menurut laporan La Nacion pada Selasa (27/10).

Seorang pejabat AS juga mengkonfirmasi bahwa Bolsonaro saat ini ada dalam penerbangan menuju AS.