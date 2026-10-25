Gedung 18 Lantai Ambruk di Kenya, Banyak Korban Terjebak

JawaPos.com - Gedung 18 lantai yang masih dalam pembangunan ambruk di kawasan Eastleigh, Nairobi, Kenya, Jumat (23/10). Sejumlah orang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang berada di kawasan komersial padat tersebut.

Insiden terjadi di sepanjang 9th Street, tepatnya di Yusuf Haji Avenue, dekat Day to Day Supermarket. Ambruknya bangunan itu langsung melumpuhkan aktivitas perdagangan di sekitar lokasi. Warga, pedagang, dan orang-orang yang melintas berkerumun untuk melihat kondisi bangunan.

Palang Merah Kenya mengonfirmasi kejadian tersebut melalui pernyataan yang dikutip media lokal.

"Sebuah gedung ambruk di sepanjang Yusuf Haji Avenue, dekat Day to Day Supermarket di 9th Street, Eastleigh. Tim tanggap darurat Palang Merah Kenya sedang menuju lokasi," demikian pernyataan Kenya Red Cross dilansir via Kenyans.

Gedung Masih Dibangun, Lantai Bawah Dilaporkan Beroperasi

Bangunan tersebut dilaporkan masih dalam tahap pembangunan ketika akhirnya ambruk. Berdasarkan keterangan saksi mata dan laporan dari lokasi kejadian, konstruksi gedung telah mencapai lantai ke-18.

Situasi menjadi semakin mengkhawatirkan karena lantai bawah bangunan itu dilaporkan telah digunakan untuk kegiatan usaha. Sejumlah toko dan unit sewa disebut beroperasi meskipun pekerjaan konstruksi masih berlangsung.

Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa pekerja konstruksi, pedagang, penghuni, atau pengunjung masih berada di dalam gedung ketika bangunan runtuh.

Namun, belum ada kepastian mengenai jumlah orang yang berada di dalam bangunan saat kejadian. Proses pendataan dan upaya memastikan kemungkinan adanya korban yang terjebak masih berlangsung ketika laporan awal diterbitkan.