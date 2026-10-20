Penembakan Terjadi di Dekat Masjid di Ohio, Pria 21 Tahun Tewas

JawaPos.com - Penembakan di area parkir kompleks apartemen dekat Masjid Alrahma, Columbus, Ohio, Amerika Serikat, menewaskan seorang pria berusia 21 tahun pada Senin (19/10) waktu setempat. Polisi memastikan insiden tersebut bukan serangan yang menargetkan masjid maupun jemaah di dalamnya.

Korban diidentifikasi sebagai Luqmaan Cusmaan. Ia dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian setelah polisi menerima laporan penembakan sekitar pukul 14.10 waktu setempat di blok 2200 Albert Avenue, wilayah timur laut pusat Kota Columbus.

Sersan James Fuqua dari Kepolisian Columbus menjelaskan, penembakan diduga bermula dari perselisihan antara sejumlah orang di kompleks apartemen yang berada di sebelah masjid.

Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan informasi awal yang mengaitkan insiden tersebut dengan Masjid Alrahma. Saat penembakan terjadi, sejumlah orang sedang menghadiri acara pemakaman di dalam rumah ibadah tersebut.

"Di masjid, sayangnya, sedang berlangsung sebuah acara yang tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di luar," kata Fuqua melansir 10TV.

Ia menegaskan, penembakan tersebut tidak berkaitan dengan upaya menyerang masjid.

"... Tetapi sangat penting bagi saya untuk menegaskan bahwa penembakan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan serangan terhadap masjid itu sendiri," ujarnya.

Polisi Selidiki Pemicu Penembakan di Dekat Masjid

Dalam perkembangan penyelidikan pada Selasa pagi, Kepolisian Columbus menyatakan sejumlah orang terlihat berada di sekitar lokasi sesaat sebelum penembakan terjadi.