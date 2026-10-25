Korban Penembakan Gereja di Yordania Bertambah jadi 9 Orang, Raja Perintahkan Tindakan Tegas

Salah satu sudut di gereja Ortodoks Yunani Saint George, tempat orang-orang bersenjata melepaskan tembakan saat pemakaman hari sebelumnya, di desa Hamoud, Karak, Yordania, 24 Oktober 2026. (REUTERS/Alaa Al Sukhni).

JawaPos.com - Korban tewas akibat penembakan di Gereja Ortodoks Yunani St. George, wilayah Karak, Yordania bertambah menjadi sembilan orang. Sementara, jumlah korban terluka menjadi 34 orang. Penembakan ini diduga dilakukan sejumlah pria bersenjata ketika prosesi pemakaman di Desa Hammoud, Kegubernuran Karak masih berlangsung pada Jumat.

Hingga saat ini, aparat keamanan Yordania masih memburu para pelaku, sementara penyelidikan untuk mengungkap motif penembakan terus berlangsung.

Terkait kronologi perkara ini, rekaman kamera pengawas yang diverifikasi ABC News memperlihatkan sedikitnya tiga pria bersenjata tiba di pintu masuk gereja sebelum melepaskan tembakan. Menurut keterangan saksi mata yang disampaikan kepada pejabat, terdapat satu orang lainnya yang diduga bertindak sebagai pengemudi.

Jumlah pasti orang yang terlibat dalam serangan tersebut masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari aparat.

Penembakan terjadi ketika para pelayat masih berada di halaman gereja dan prosesi pemakaman belum selesai. Serangan mendadak itu memicu kepanikan serta menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di lokasi.

22 Korban Masih Dirawat di Rumah Sakit Menteri Kesehatan Yordania Ibrahim Bdour mengatakan, sebanyak 22 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit pada Sabtu. Mereka dilaporkan berada dalam kondisi stabil.

Angka tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan korban setelah penembakan yang menewaskan sembilan orang dan melukai 34 lainnya.

Dirgham Al-Halasah, salah seorang saksi mata, menggambarkan kesedihan yang dirasakan masyarakat setelah serangan tersebut.

“Kami memiliki korban meninggal, kami memiliki korban luka, dan kami merasakan kesedihan yang mendalam,” kata Al-Halasah dalam wawancara yang disiarkan ABC News.

Ia juga menegaskan bahwa Karak selama ini dikenal memiliki hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakatnya.

“Pada dasarnya, kami adalah sebuah desa di Kegubernuran Karak yang dikenal karena kerukunan dan hubungan baik dengan semua orang,” ujarnya.

“Apa yang terjadi hari ini tidak pernah kami duga.”

Pernyataan tersebut menggambarkan keterkejutan warga atas kekerasan yang terjadi di tengah kegiatan pemakaman, sebuah momen yang biasanya menjadi ruang bagi keluarga dan masyarakat untuk berduka bersama.