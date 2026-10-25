Gempa Magnitudo 7,0 Hantam Kepulauan Ogasawara Jepang

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,0 terjadi di sekitar Kepulauan Ogasawara, sekitar 1.000 kilometer di selatan Tokyo, menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA), Minggu.

Gempa terjadi sekitar pukul 11.10 waktu setempat (09.10 WIB), dengan pusat gempa berada pada kedalaman 470 kilometer.

Intensitas maksimum getaran mencapai 3 pada skala gempa Jepang, yang memiliki rentang level 1 sampai 7.