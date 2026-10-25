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Minggu, 25 Oktober 2026 | 18.50 WIB

Gempa Magnitudo 7,0 Hantam Kepulauan Ogasawara Jepang

Ilustrasi lokasi gempa Jepang berkekuatan 7.0 skala Richter (Sumber foto: News Nine) - Image

Ilustrasi lokasi gempa Jepang berkekuatan 7.0 skala Richter (Sumber foto: News Nine)

JawaPos.com - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,0 terjadi di sekitar Kepulauan Ogasawara, sekitar 1.000 kilometer di selatan Tokyo, menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA), Minggu.

Gempa terjadi sekitar pukul 11.10 waktu setempat (09.10 WIB), dengan pusat gempa berada pada kedalaman 470 kilometer.

Intensitas maksimum getaran mencapai 3 pada skala gempa Jepang, yang memiliki rentang level 1 sampai 7.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa atau kerusakan akibat gempa itu.

Editor: Banu Adikara
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