Gempa M 6,9 dan M 6,3 Guncang Vanuatu, Peringatan Tsunami Sempat Dikeluarkan

JawaPos.com - Dua gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,9 dan 6,3 mengguncang wilayah Samudra Pasifik di dekat Vanuatu pada Sabtu (24/10). Kedua gempa terjadi dalam rentang waktu sekitar empat menit dengan kedalaman 10 kilometer.

Rentetan gempa tersebut sempat memicu peringatan tsunami yang dikeluarkan Pusat Peringatan Tsunami Pasifik (Pacific Tsunami Warning Center).

Survei Geologi Amerika Serikat atau United States Geological Survey (USGS) mencatat, gempa pertama berkekuatan magnitudo 6,9 terjadi pada pukul 13.31 waktu setempat.

Pusat gempa berada sekitar 197 kilometer di barat laut hingga barat-barat laut Port-Olry, Vanuatu.

Empat menit kemudian, tepatnya pukul 13.35 waktu setempat, gempa kedua dengan magnitudo 6,3 mengguncang wilayah sekitar 170 kilometer di barat laut Port-Olry.

USGS melaporkan kedua gempa tersebut terjadi pada kedalaman sekitar 10 kilometer.

Kedalaman yang relatif dangkal membuat aktivitas seismik di kawasan tersebut perlu diwaspadai, terutama karena gempa bawah laut berpotensi memicu tsunami dalam kondisi tertentu.

Peringatan Tsunami Dikeluarkan

Melansir ChinaDailyHK, Pusat Peringatan Tsunami Pasifik mengeluarkan peringatan tsunami menyusul dua gempa kuat yang terjadi hampir berurutan tersebut.