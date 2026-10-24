Dua Pesawat Latih Filipina Jatuh, Empat Pilot Tewas

JawaPos.com - Empat pilot Angkatan Udara Filipina tewas setelah dua pesawat latih SF-260 jatuh saat menjalani penerbangan latihan di Pangkalan Udara Fernando, Provinsi Batangas, sebelah selatan Manila, Jumat (23/10) waktu setempat.

Insiden tersebut membuat militer Filipina menghentikan sementara pengoperasian seluruh armada pesawat sejenis untuk menyelidiki penyebab kecelakaan.

Angkatan Udara Filipina mengkonfirmasi kecelakaan itu dalam pernyataan resmi pada Sabtu (24/10). Kedua pesawat jatuh di dalam area pangkalan udara. Tidak ada korban lain yang dilaporkan dalam insiden tersebut.

Dilansir via CNA, media lokal melaporkan kedua pesawat diduga bertabrakan di udara sebelum jatuh. Namun, penyebab pasti kecelakaan belum dipastikan dan masih menunggu hasil penyelidikan.

Penghentian sementara operasional armada SF-260 dilakukan sebagai langkah antisipasi selama proses investigasi berlangsung.

Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan, termasuk kemungkinan masalah teknis maupun faktor lain selama penerbangan latihan.

Bukan Kali Pertama Pesawat SF-260 Filipina Jatuh

Kecelakaan di Batangas menambah daftar insiden yang melibatkan pesawat latih SF-260 milik Angkatan Udara Filipina.

Pada Mei 2026, dua pilot tewas setelah sebuah pesawat latih SF-260 jatuh di kawasan pegunungan di wilayah utara Filipina.